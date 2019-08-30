شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات و«الشعبة»: سيرتفع الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت أسعار الذهب، أمس، بمقدار 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 سعر 707 جنيهات للجرام، وعيار 18 بلغ 606 جنيهات، وانخفض عيار 24 إلى 809 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 5 آلاف و664 جنيها، وسعر الأوقية 1535 دولارًا.

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وقال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الانخفاض أمر طبيعى خاصة يومى الخميس والجمعة، مع إغلاق البورصة الأمريكية، مشيرا إلى أنه سيعاود الارتفاع بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف «رزق» لـ«المصرى اليوم»، أن زيادة سعر الذهب عالميًا نتيجة الاضطرابات الأمريكية الصينية، واحتجاجات هونج كونج الأخيرة، وأن الجميع يتابع تطورات حرب التجارة الأمريكية الصينية ويرقبون البنوك المركزية العالمية لاستقاء الاتجاه بشأن أسعار الفائدة.

وعالمياً ارتفعت أسعار الذهب، أمس مع تأثر الشهية للمخاطرة بمخاوف الركود، بينما يتابع المتعاملون تطورات حرب التجارة الأمريكية الصينية ويرقبون البنوك المركزية العالمية لاستقاء الاتجاه بشأن أسعار الفائدة.