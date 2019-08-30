شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تحتفل بمرور 60 عامًا على إنشاء الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة بصدد الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس أول وزارة للتخطيط فى مصر، وهذه مناسبة تستحق الكثير من التأمل والتدبر من كافة المتخصصين فى المؤسسات العلمية والأكاديمية أو الممارسين فى مجال التخطيط.

وأضافت «السعيد»، فى تقرير نشر فى المجلة المصرية للتخطيط والتنمية، والتى يرأس تحريرها عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط الأسبق، بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء الوزارة، إنه استكمالا للمسيرة الممتدة فقد دشنت الوزارة فى فبراير 2016، أول استراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وأشرفت على إعدادها ومتابعتها وتنفيذها مع مختلف الجهات، وتتبنى حاليا مجموعة من المبادرات الهامة التى تستهدف تطوير فلسفة وأدوات العمل التخطيطى، من خلال مجموعة من المحاور.

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وأشارت إلى أن أبرز تلك المحاور تتمثل فى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فى ضوء المستجدات المحلية والعالمية، فى ضوء النتائج الإيجابية المحققة لتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وبما يحقق التجديد والمرونة والاستجابة فى عملية التخطيط الاستراتيجى، والمتوسط، والأجل والسنوى على حد سواء، ويعتمد المحور الثانى على تعزيز ثقافات وممارسات الاستدامة فى عملية التخطيط، من خلال إنشاء وحدة متخصصة للتنمية المستدامة بالوزارة، وأن المحور الثالث هو دعم التحول نحو الاقتصاد المعرفى، من خلال برامج للتطوير النوعى فى نظم التعليم والتدريب والتنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات بمعايير عالمية، وتعزيز قدرات الإبداع والابتكار فى المجتمع.

وأوضحت أن المحور الرابع يتمثل فى التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى فى القطاع الحكومى، بما يدعم التوجه نحو الاقتصاد المعرفى، بالسعى لاستكمال ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل التواصل الرقمى عبر المستويات الحكومية «g 2 g»، أما المحور الخامس فهو التحدث عن الحوكمة وكفاءة المؤسسات الحكومية، من خلال العمل على محاور الحكومة المختلفة التشريعية، والمؤسسية، والمجتمعية، والحوكمة فى قطاعات الأعمال، والجهاز الإدارى للدولة، وجاء المحور السادس حول تعزيز المشاركة المجتمعية فى عملية التخطيط والمتابعة والتقييم، والمحور السابع حول تفعيل أدوار موازنات البرامج والأداء لدعم نشاط التخطيط، والمحور الثامن هو تطوير نظم المتابعة والتقييم على كافة المستويات ودور المراجعة الطوعية.

ولفتت إلى أن المحور التاسع يتمثل فى تطوير نظم الإحصاء وإدارة البيانات لدعم التخطيط والتنمية، ورفع قدرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لدعم المخطط ومتخذ القرار فى إعداد ومتابعة خطط التنمية، وتيسير إتاحة ونشر وتبادل المعلومات، والتغطية الإحصائية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى، واستخدام البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وغيرها فى العمل الإحصائى، أما المحور العاشر فيدور حول تعزيز قنوات التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بدعم عملية التخطيط، وتنفيذ العديد من مشروعات الشراكة التنموية مع هذه المنظمات، والتى من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولى، وبنك التنمية الإفريقى، والبنك الإسلامى للتنمية، ووكالات التنمية الدولية المختلفة.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت عن احتفالية كبرى، فى نوفمبر المقبل، بمناسبة مرور 60 عامًا على إصدار أول وثيقة للخطة بالمعهد القومى للتخطيط، مع تكريم وزراء التخطيط السابقين فى الاحتفالية.