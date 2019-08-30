شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومى للإدارة يعقد ندوة حول «نشر ثقافة خطط البرامج والأداء فى ضوء رؤية مصر 2030» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المعهد القومى للإدارة والذراع التدريبى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل ندوة حول «نشر ثقافة خطط البرامج والأداء فى ضوء رؤية مصر 2030» والتى استهدفت عددًا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

من جانبه أشار الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء خلال كلمته إلى أن الهدف من الندوة يتمثل فى رفع الوعى برؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإدارى.

كما أكد حلمى على ضرورة التوعية بأهمية ربط الموازنة بشقيها الجارى والاستثمارى فى إطار منظومة تخطيط متكاملة، مؤكداً على حرص وزارة التخطيط على تعزيز جهود الإصلاح الإدارى مع تفعيل الحوار والمشاركة فى تطبيق رؤية مصر 2030.

كما تناول جميل حلمى الحديث حول أهمية خطط البرامج والأداء مشيراً إلى العمل على نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجى بالجهاز الإدارى للدولة إلى جانب العمل على نشر ثقافة تقييم الأداء بالجهاز الإدارى للدولة فضلاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية القدرات الإدارية إضافة إلى مساعدة متخذى القرار على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أفضل إلى جانب تحسين العلاقة بين عملية التخطيط وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومى من خلال التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته.

وتابع جميل أن أهمية المنظومة تكمن كذلك فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحقيق المزيد من الانضباط المالى لكافة أجهزة الدولة عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة إلى جانب تحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج، وبين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية والمكانية.

وأشار حلمى إلى أن خطة البرامج والأداء قد تلعب دورًا هامًا فى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، حيث يتضح من خلال تطبيقها الهيئات متشابهة الأدوار داخل الدولة والتى يجب دمجها، أو إعادة الهيكلة داخل نفس الجهة فى حالة وجود أكثر من وحدة تنظيمية تشترك فى تنفيذ برنامج تنموى واحد.

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واستعرض حلمى عدداً من المتطلبات الأساسية لنجاح تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء حيث أوضح أن تلك المتطلبات تتمثل فى ضرورة «خلق الوعى والتوعية بمفاهيم الأداء والنتائج وضرورة الإصلاح المالى وموازنات الأداء موضحاً أن ذلك قد يتم من خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهنى بهدف خلق ثقافة الأداء، لافتاً إلى قيام وزارة التخطيط خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨-٢٠١٩ بتنظيم 55 ورشة عمل تدريبية مع الجهات المعنية استفاد منها ٢٢١موظفا فضلاً عن عقد أربع حلقات نقاشية استفاد منها 315 موظفا.

واستكمل جميل الحديث حول المتطلبات الأساسية لنجاح التطبيق مشيراً إلى ضرورة «توافر معلومات الأداء» وضرورة أن تكون كل طلبات الوزارات للتمويل مدعومة ببيانات عن كفاءة وفعالية الإنفاق الخاص بها موضحاً أن ذلك تم تدارکه بالفعل بشكل جوهرى خلال العامين الماضيين، مؤكداً على ضرورة أن يتم توزيع المخصصات المالية باستهداف تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة وليس كنتيجة لهذا التوزيع.

وتابع جميل الحديث حول المتطلبات لافتاً إلى تطوير الهياكل التنظيمية للجهاز الإدارى للدولة لأهمية تحديد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ كل برنامج مع ضرورة التركيز على الحوافز الصريحة والضمنية» التى تشجع المديرين والعاملين فى الحكومة والقطاع العام على التركيز على النتائج وتحقيق الأهداف إلى جانب استخدام معلومات الأداء والاهتمام بجودتها وصلاحيتها.

وأشار حلمى إلى حرص الدولة على التركيز على دعم برامج دمج الأشخاص ذوى الإعاقة إلى جانب دعم عملية الإصلاح الإدارى والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة فى مصر موضحت أن الدولة تعمل على إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية أيضاً تشمل سبعة قطاعات تتمثل فى قطاع الصناعة والزراعة، التجارة الداخلية، السياحة، الاتصالات.

وأكد د/ جميل حلمى على حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على تطوير الخطة مع بناء منظومة للمتابعة.

وأوضح جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة أن رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية إصلاح منظومتى التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتى ساهم تطبيقها فى بداية خطة العام المالى 2018/17 فى إحداث نقلة نوعية فى محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مُستدامة شاملة ممولة من كل أبواب الموازنة وليست فقط خطة استثمارية، فضلاً عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التى تقيس دقة التخطيط المالى. وأشار حلمى أن المنظومة تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.

من جانبها لفتت ماجدة كمال مدير مؤسسة هانس زايدل بالقاهرة إلى التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمعهد القومى للإدارة مع المؤسسة فيما يخص الإصلاح الإدارى من خلال التعاون فى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالمعهد للسادة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، موضحة أنه يتم التركيز على فئة الشباب ضمن تلك البرامج إلى جانب الاهتمام بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة. وأضافت أن التوعية بكيفية بناء قدرات العاملين فى إطار رؤية مصر 2030 يعد أحد أهم أهداف الندوة.