شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف يتفقد الـ62 ألف فدان المخصصة لمشروع «الصوبات الزراعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، أمس، منطقة الـ62 ألف فدان المخصصة لإقامة المشروع القومى للصوبات الزراعية بمحافظتى بنى سويف والمنيا، وذلك على رأس لجنة مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة الوطنية للزراعات المحمية ومسؤولى الاستثمار والأملاك بالمحافظة، لتحديد وتسليم مساحات الأراضى الواقعة فى دائرة المحافظة، التى سيتم تنفيذ الأعمال والتسوية بها عن طريق المُعَدات الثقيلة للهيئة الهندسية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، خلال جولة مُوسَّعة امتدت لأكثر من 4 ساعات، المساحات الشاسعة من الأراضى الصحراوية، وحرص المحافظ على مناقشة ومعاينة جميع المساحات التى سيتم بدء الأعمال بها. وأكد «عبدالجابر» أن المشروع يمثل أولوية للمحافظة بجميع أجهزتها، خاصة أنه أصبح مشروعًا قوميًا يتم تنفيذه بتكليفات رئاسية ضمن حزمة المشروعات التنموية التى يشهدها صعيد مصر، موضحًا الأهمية التنموية للمشروع، الذى يُعتبر الثالث عالميًا فى مجال الزراعات المحمية، حيث يمثل دعمًا مهمًا ورقمًا محوريًا فى الاقتصاد القومى بشكل عام ضمن التنفيذ العملى لرؤية مصر التنموية، كما أن المشروع سيدعم جهود التنمية بإقليم الصعيد، وستحظى بنى سويف بالنصيب الأوفر من عوائد المشروع، ولاسيما أن فرص العمل المباشرة المتوقَّعة تتراوح ما بين 250 و300 ألف فرصة عمل لأبناء الصعيد.

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وأوضح المحافظ أن المشروع يُعد تطبيقًا فعليًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية نحو صعيد مصر، لافتًا إلى أنه بمجرد اقتراح فكرة المشروع على الرئيس، خلال حضوره افتتاح المشروع القومى للصوبات الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، تم تكليف وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بدراسة المقترح، وبعدها توالت الزيارات واللجان على المنطقة، وتم اختيار بعض المواقع الصالحة لتنفيذ المشروع، والتى امتدت من الظهير الصحراوى لـ«ببا» والفشن ببنى سويف إلى داخل حدود محافظة المنيا.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء حسن الليثى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد باسم عزيز، بإدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية، واللواء أيمن إسكندر، قائد قطاع بنى سويف والمنيا بالشركة الوطنية للزراعات المحمية.

وحضر من بنى سويف اللواء عصام العلقامى، السكرتير العام، والمهندسة لمياء جلال، مدير مكتب خدمة المستثمرين، وأحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، وأحمد حسين، مدير عام الشؤون القانونية، وهانى الجويلى وأحمد دسوقى، رئيسا مدينتى ببا والفشن، ومجموعة عمل المشروع بمكتب خدمة المستثمرين، والذى ضم أحمد الزناتى ومضر محمد وعبدالتواب سيد.