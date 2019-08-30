شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى يشيد بموقف «التنمية المحلية» فى حل مشاكل المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، أسامة النقلى، بموقف وزارة التنمية المحلية فى حل مشكلات بعض المستثمرين السعوديين، كما أشاد بما تم من مشروعات تنموية عملاقة فى مصر وما حققه الاقتصاد من معدلات نمو ملحوظة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن المملكة تنظر بإعجاب لما يجرى على أرض مصر من تنمية وتتطلع للمساهمة باستثمارات فى تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين.

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جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، للسفير السعودى، أمس، لدعم أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التنمية المحلية.

وأوضح «النقلى» أن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية وأن قوة مصر واستقرارها هو قوة واستقرار للدول العربية كلها باعتبارها ركيزة أساسية للأمة العربية.

واستعرض «شعراوى» جهود الوزارة لتدريب العاملين فى المحافظات وتقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع، لافتا إلى الاهتمام بتعظيم الإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظات والتوسع فى تطبيق اللامركزية ودعم آفاق الاستثمار.