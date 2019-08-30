شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تنتهى من اللمسات الأخيرة لـ«متحف الغردقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة الآثار من تنفيذ سيناريو العرض المتحفى، وتركيب فاترينات لـ1000 قطعة أثرية متنوعة فى متحف الغردقة للآثار، وذلك تمهيدًا لوضع القطع الأثرية التى تم اختيارها، فيما يتفقد، اليوم، الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، سير العمل بالمتحف، تمهيدًا للافتتاح الرسمى أكتوبر المقبل، فى أول شراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم عرض نحو 1000 قطعة متنوعة الأحجام، ومن مختلف العصور، وبها معروضات ذهبية، بالإضافة إلى قسم خاص بآثار البحر الأحمر، وآخر خاص بآثار أسرة محمد على، ومسرح رومانى وسوق سياحية، بتكلفة 160 مليون جنيه، على مساحة 10 آلاف متر، منها 3 آلاف متر لمبنى المتحف، وتم إخطار شركات السياحة بموعد الافتتاح لوضع زيارة المتحف على رأس قائمة جولات «السيتى تورز» بمدينة الغردقة.

وأكد المهندس خالد محفوظ، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمشروع المتحف، أنه تم الانتهاء من إقامة سيناريو وضع فتارين العرض المتحفى، بعد أن انتهت وزارة الآثار من تنفيذه، تمهيدًا لوضع القطع الأثرية، بالتنسيق مع وزارة الآثار وشرطة السياحة، ومعاينة عدد من القطع المقرر عرضها.