شكرا لقرائتكم خبر عن «الفردان من الاحتياج إلى الإنتاج» مبادرة «قناة السويس» للقرى الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحويل القرى الأكثر احتياجًا، إلى قرى أكثر إنتاجًا كان هدف جامعة قناة السويس طوال الفترة الماضية، والذى سعوا لتنفيذه ولمسه أخيرًا على أرض الواقع، وذلك من خلال معرض الأسر المُنتجة الذى أقامته الجامعة، والذى يعرض فيه منتجات أهل قرية أبو فردان وعزبة الصفيح التى تُعد من القرى الأكثر فقرًا.

أكد الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة مستمرة فى تقديم خدماتها للمجتمع الخارجى، وتابع أن الجامعة تعمل على استكمال مراحل التطوير للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية التى تبنتها الجامعة بعزبة الصفيح، والتى من أهم ثمارها تحويل الأسر الأكثر احتياجا إلى أسر أكثر إنتاجا. جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الأسر المنتجة التى أقامته الجامعة أمس، لعرض منتجات بعض الأسر من قرية الفردان داخل الجامعة، بالإضافة إلى مشاركة بعض الأسر من داخل الجامعة وخارجها والذى جاء بعنوان «الفردان من الاحتياج إلى الإنتاج.