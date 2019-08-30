شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل رغبات طلاب «الدور الثانى» بالثانوية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فتح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب الناجحين فى «الدور الثانى» للثانوية العامة، هذا العام، لتدوين رغباتهم، بداية من الغد حتى الأربعاء المقبل.

وقال «عبدالغفار»، فى بيان أمس، إنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى، والانتهاء من عمليات المراجعة، وسيتم فتحه بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم فى مرحلة تقليل الاغتراب.

فى السياق ذاته، أوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة بلغ حتى الآن 167 ألف طالب للعام الجامعى «2019- 2020»، لافتًا إلى إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد. وأضاف: «يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى كلية التكنولوجيا للصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية التكنولوجيا للصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية فى قويسنا، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية»، منوهًا بأنها تُعد خطوة مهمة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفنى وامتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجى، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

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فى السياق ذاته، أعلن الدكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، وصول الكشوف الإلكترونية إلى الكليات بأسماء الطلاب للمرحلتين «الأولى والثانية»، ويجرى قيدهم حاليًا.

وقال الدكتور محمد شقيدف، منسق عام قطاع شؤون التعليم والطلاب، مدير مكتب التنسيق، إن المكتب استقبل، حتى أمس، 803 طلاب للتقديم لمرحلة الدبلومات، والتى تستمر حتى الغد.

وأضاف «شقيدف» أنه تم تخصيص 3 قاعات بسعة 25 جهاز حاسب لكل قاعة، إضافة إلى وجود 15 مدخل بيانات من المتخصصين المدربين على كيفية إدخال البيانات للطلاب بشكل صحيح، مع مراعاة البعد الجغرافى، مردفًا: «حتى الآن تقدم أكثر من 3 آلاف و713 طالبًا للتسجيل الإلكترونى للمدن الجامعية، حيث يستمر التسجيل حتى منتصف سبتمبر المقبل».

ووافق مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبى عبدالرحمن، على إعفاء أبناء الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية من المصروفات الدراسية فى مرحلتى الليسانس والبكالوريوس، كما حدد مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد، والتى ستبدأ أعمالها اعتبارًا من 8 حتى 18 سبتمبر المقبل، بقاعات النشاط أسفل متحف الفن الحديث بالحرم الجامعى، وسيتم الكشف الطبى على المتخلفين عن هذا الموعد بالوحدات العلاجية، كلٍّ حسب كليته.

وانتهت الجامعة من الاستعداد للعام الدراسى الجديد، سواء فى أعمال الصيانة أو التطوير والتجديد فى قطاعاتها جميعًا، خاصةً المدن الجامعية، بالإضافة إلى تجهيز المدرجات وأعمال الصيانة بقاعات الدرس والمعامل والورش والمكتبات.