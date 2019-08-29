شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: نعمل على الترويح للسياحة بمختلف الوسائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة السيحة، إن الوزارة تعمل على الترويج المستمر للسياحة والمواقع السياحية في مصر بمختلف الوسائل الممكنة.

وأشارت «المشاط» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن هناك في مصر الكثير من الأماكن التي قد لا يعرفها الكثيرين، لكنه تلفت انتباه العالم، مثل شاطئ «النيزك»، الذي يقع في الغردقة تحديدصا على بعد 8 كيلومترات من جنوب مرسى علم.

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وكشفت الوزيرة نلقائها جمعها بالمغامر المصري عمر سمرة، من أجل التنسيق والترويج للأماكن السياحية في مصر، بشكل واسع، من منطلق خبرته في «سياحة المغامرات».

ويتمتع «شاطئ النيزك» أو كما يطلق عليه «الجنة السرية المخبأة على كوكبنا»، ببعض من الشهرة بين عشاق السفر في جميع أنحاء العالم، وهي معروفة بكونها مسبحًا طبيعيصا على شكل «عين» يمتد قطره إلى عدة أمتار ويمتلئ بمياه البحر الأحمر الفيرزوية.

ومن جانبه أكد وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، أن الأماكن السياحية التي يغلب عليها طابع المغامرة في مصر يجب الحفاظ على شكلها كما هو دون التدخل لتطويرها.

وبدوره أوضح المغامر المصري عمر سمرة، أن الأماكن الطبيعية تتمتع بطبيعة وسحر خاص، ولابد أن يكون جميع المصريين على دراية بالأماكن التي تتحتضن هذه الطبيعة الساحرة، مشيرًا إلى أن تسعير سياحة المغامرة يختلف للسائح الأجنبي عن المواطنين في مصر.