شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: سعر االبطاطس ليس مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن محصول البطاطس يشهد ارتفاعًا في حجم الإنتاج هذا العام، حيث ارتفع متوسط الإنتاجية للفدان.

وأشار «القرش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى أن سعر االبطاطس ليس مرتفعًا، موضحًا أننا حاليا في نهاية موسم المخزون، وفي انتظار المحصول الجديد.