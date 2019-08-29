شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: هدفنا ربط «طيور مصر المهاجرة» بثروات مصر الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تضافر الجهود الحكومية بالبرامج الخاصة بشباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والتي تنظمها وزارة الهجرة لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث من نحو 20 دولة، بالتعاون مع وزارة الدفاع وإدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاهتمام بالطلاب والشباب يأتي على رأس الأولويات في إطار رؤية الوزارة للاستفادة والترويج للمحميات الطبيعية، وذلك من خلال زيادة مشاركتهم الفعلية في الأنشطة البيئية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن التعاون مع وزارة البيئة في تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية أمر مهم جدًا، وذلك للترويج لهذه الأماكن الطبيعية والاستمتاع بها، مع إدراك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث إن زيارة شباب المصريين بالخارج لتلك المحميات وسط أجواء الطبيعة هو خير رسالة للعالم بأن مصر تمتلك العديد من المقومات الأثرية والطبيعية والتاريخية.

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وأشارت وزيرة البيئة إلى أن ما يميز المبادرة الخاصة بالتعاون مع وزارة الهجرة أنها تسعى إلى رفع وعي أبناء المصريين بالخارج بثروات مصر الطبيعية وتنوعها وأهمية صون الموارد الطبيعية التي تعتبر أساس الحياة على كوكب الأرض، لافتة إلى أن الهدف من تلك البرامج هو ربط «طيور مصر المهاجرة» بثروات مصر الطبيعية.

واشتملت فعاليات اليوم الأخير للملتقى على زيارة لمحافظة الفيوم، وذلك في إطار دور وزارة الهجرة لتعزيز الانتماء والولاء لشباب مصر بالخارج وربطهم بالوطن وزيارة المناطق السياحية التي تزخر بها مصر.

وتضمنت فعاليات اليوم أيضًا العديد من الرياضات، منها التزحلق على الرمال، وركوب الخيل، وجولة في البحيرات التي تتميز بها محافظة الفيوم، وذلك على وقع الأغاني الوطنية التي ابتهج بها الشباب وتفاعلوا معها.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى شمل عددًا من الفعاليات بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية وكذلك الشباب والرياضة والبيئة، ومنها زيارة مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومدينة الجلالة الجديدة، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الشرطة، فضلا عن زيارة محميات طبيعية في محافظة الفيوم.