شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث مع السفير العراقي ترتيبات انعقاد اللجنة العليا بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد الدليمي، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر الوزارة.

Advertisements

وبحث الجانبان آلية الإعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية- المصرية المشتركة والمُقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وفي هذا الإطار، أشار الوزير الجزار إلى حرص الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن، حيث تُعد اللجنة المشتركة إحدى أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مُرحبًا في ذات الوقت بمقترح العراق بعقد مؤتمر ثنائي في بغداد للمستثمرين المصريين والشركات المتخصصة في مجال الإنشاءات العمرانية، مما سيفتح آفاقًا أوسع لتنمية أُطر الاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات العراقية وشركات الاستثمار في مجال إعادة إعمار البنى التحتية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي ستعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية.

وأكد الدليمي أنه جارٍ التنسيق مع بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصري وكذلك تحديد الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا المقررة في بغداد، موضحًا أن العراق، الذي ينعم حاليًا بالاستقرار الأمني، أصبح ساحة جاذبة للاستثمار النوعي، خاصة في مجالات إعادة الإعمار للبنى التحتية المختلفة، داعياً الشركات المصرية والمستثمرين إلى الدخول بقوة في ساحة الاستثمار العراقية من خلال إقامة المشاريع الكبرى، والتي ستوفر فرص عمل كثيرة في كلا البلدين.