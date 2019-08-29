شكرا لقرائتكم خبر عن «الدولي للسياحة والسفر» يشيد بجهود رانيا المشاط في إبراز أهمية القطاع عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت جلوريا جيفارا، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، بجهود السياحة المصرية في إبراز أهمية القطاع عالميًا كمحرك للنمو الاقتصادي، وبما تقوم به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، للنهوض بهذا القطاع وإدراكها لمدى أهميته بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث قالت «إن وزيرة السياحة المصرية تعي جيدا أهمية قطاع السياحة كقطاع دافع للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنمية المجتمع»، وذلك في تغريدة على الموقع الرسمي للمجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

جاء ذلك تعقيبا على نشر الحوار المصور الذي أجرته الدكتورة رانيا المشاط مع السيد أرني فايسمان، رئيس تحرير مجلة ترافيل ويكلي Travel Weekly السياحية الأمريكية، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ ١٩ للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر ‪ الذي عُقد في مدينة إشبيلية بإسبانيا في إبريل الماضي، والذي حصلت خلاله الدكتورة رانيا المشاط على جائزة «الريادة الدولية في السياحة» من المجلس الدولى للسياحة والسفر، تقديرًا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

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وكانت هذه هي المرة الأولى التي تحصل دولة أو وزير من منطقة الشرق الأوسط على تلك الجائزة من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC.

وقالت السيدة جلوريا جيڤارة، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفرWTTC، خلال مراسم تسليم الجائزة: «لقد أظهرت حكومة جمهورية مصر العربية التزاما حقيقيا نحو استعادة قطاع السياحة والسفر في مصر لعافيته ووضعه على رأس أولوياتها بعد الأزمة التي مر بها القطاع»، وأن المجلس يقدم جوائزه السنوية اعترافا وتقديرا لحكومات الدول على الجهد المبذول للنهوض بهذا القطاع الحيوي في بلادهم، وصياغة السياسات التي من شأنها أن تؤدي إلى التنمية السياحية، مما يهيئ بيئة العمل التي تدفع القطاع الخاص لمزيد من العمل والاستثمار، وترفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة.

وكان المجلس الدولي السياحة والسفر WTTC نشر تقريرا عن السياحة في عدد من الدول المختلفة، استعرض خلاله نتائج البحث الجديد الذي أجراه المجلس لعام ٢٠١٨ وقارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة في 185 دولة، وأظهر البحث أن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشة هائلة في عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نمواً في شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5٪ وهو أربعة أضعاف متوسط النمو العالمي البالغ 3.9٪.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط شاركت خلال انعقاد الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر ‪WTTC Global Summit 2019‬ في عدة جلسات حوارية كمتحدثة رسمية، منها جلسة «حوار قادة العالم» ‪Global Leaders Dailogue‬ والتي تم خلالها عرض ومناقشة السياسات والتجارب الناجحة التي تنتهجها حكومات بعض الدول لزيادة تنافسيتها في مجال السياحة والسفر، والحديث عن أهمية وجود بيئة عمل ملائمة، والتعاون والتنسيق المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص، وجلسة تحت عنوان «مسافر اليوم: الأصالة، القيم والانستجرام» Today's traveler:) ‏Authenticity، Values and Instagram).