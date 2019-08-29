شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ليبيا: نستهدف استيعاب مليون عامل مصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالهادي الحويج، وزير خارجية ليبيا، إن العمالة المصرية لها الأولوية في إعادة إعمار ليبيا، حيث إن القوات الليبية تسيطر على 90% من الأراضي الليبية.
وأضاف الحويج، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة الليبية تقدم خدمات على بعد 70 كيلومترًا قبل تحرير العاصمة الليبية، حيث توجد الحكومة على تخوم طرابلس.
وتابع الدكتور عبدالهادي الحويج، وزير خارجية ليبيا، أن المدن الليبية نسبة الأمن والاستقرار بها 100%، وبالتالي هي رسالة ودعوة للعمالة المصرية حتى تكون لها الأولوية في إعادة الإعمار والتنمية.
وأكد وزير خارجية ليبيا أن عدد العمالة المصرية بليبيا في فترة التسعينيات مليون و200 ألف مصري، وتراجع العدد إلى 10 آلاف مصري فقط، موضحًا أن المستهدف هو زيادة عدد العمالة المصرية إلى مليون عامل، موضحًا أن ليبيا تحتاج لكل الخبرات المصرية.
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