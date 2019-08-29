"سرعة ضبط وتحريز".. الصحة تحذر من مضاد حيوي للأطفال بالأسواق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 34 لعام 2019 من 6 تشغيلات من المستحضر الدوائي مضاد حيوي "azatribact 200 mg susp"، والمستخدم في حالات التهاب الجهاز التنفسي لدى الأطفال والرضع.
وأوضحت الإدارة في منشورها، الخميس، أن التشغيلات التي تم ضبطها وتحزيرها تحمل أرقام "190314A- 190315A-190212A- 190311A-190312A"، حيث أنها غير مطابقة للتحليل الكيميائي.
وشدد المنشور الموجه لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، على ضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية، مع تجميد الأرصدة، وارتجاع ما تم بيعه من المخازن الصيدليات، فضلًا عن إبلاغ الإدارة بالأرصدة التي تم ضبطها في محاضر رسمية.
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