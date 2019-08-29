تضم مجموعة توت عنخ آمون.. "الآثار" تكشف عدد القطع المعروضة في المتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

كشف وزير الآثار عن عدد القطع الأثرية التي سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير، موضحًا "المتاحف العالمية دائما ما تأتي أهميتها بقيمة المعروض وليس بعدد الآثار".

وقال في تصريحات صحفية اليوم: "وجدنا أن نقلل عدد القطع الأثرية المعروضة في المتحف المصري الكبير، حتى نتمكن من أن ضبط سيناريو العرض جيدًا بشكل مبهر، ونتلافى الانتقادات التي توجه إلى المتحف المصري بالتحرير من أنه أشبه بالمخزن".

وأضاف: "وجدنا أننا إذا عرضنا كل القطع الأثرية المتاحة فسيكون هناك ازدحامًا كبيرًا في عددها، ولن يستطيع الجمهور مشاهدة القطع بشكل مريح".

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ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود مبروك، وهو أفضل من يمكن أن يتولى هذه المهمة نظرًا لكفاءته في هذا المجال، لتحديد سيناريو العرض في كل المتاحف.

وحول القطع الموجودة حاليًا في المتحف، أكد الوزير، أنها تصل إلى 48 ألف قطعة ومازلنا ننقل المزيد من المتحف المصري بالتحرير خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يتزايد الرقم ليصل إلى 50 ألف قطعة، لن يتم عرضهم كلها، وسيكون جزء كبير منها في معامل الترميم، للحفاظ عليها.

وتابع: "المتحف سيضم حوالي 5000 قطعة أثرية وهي المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، والتي تُعرض لأول مرة في التاريخ مكتملة، بعد أن كان أكبر عدد منها 2100 قطعة فقط".