"ذبحها أمام أولادها".. القبض على عامل قتل زوجته بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل؛ لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة الخليفة؛ بسبب شكه في سلوكها .

تلقى المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مذبوحة بمنطقة الإمام الشافعي.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص والمعاينة صحة المعلومات، وأن وراء ارتكاب الجريمة زوجها؛ لشكه في سلوكها.

تحريات المباحث أشارت إلى أن الجاني ذبح زوجته أمام أولادهما ولاذ بالهرب، وطاردته مأمورية من القسم، وأمكن ضبطه.