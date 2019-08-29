أخبار مصر | وزير التعليم يشارك في قمة مؤتمر طوكيو الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يشارك في قمة مؤتمر طوكيو الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، في ندوة بعنوان "أهمية التعليم لأفريقيا لتمكين الأجيال القادمة"، التي ترأستها الدكتورة شينيتشى كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية أفريقيا "تيكاد 7" والذي يعقد في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019.

وحضر الندوة كلًا من الدكتور يوجين موتيمورا، وزير التعليم برواندا، والسيد سيرين مباي ثيام، نائب رئيس الشراكة العالمية للتعليم، وزير التعليم بالسنغال، والدكتور فرانسوا ساوادوجو، مدير عام مركز الدراسات والإحصاءات القطاعية بوزارة التعليم في بوركينا فاسو، والسيدة أنيت ديكسون، نائب رئيس التنمية البشرية في البنك الدولي، والدكتورة نوبوكو كاياشيما، نائب رئيس مؤسسة جايكا.

أدار النقاش الدكتورة ريوكو تسونيوشي، أستاذ بجامعة طوكيو، حيث تحدث المشاركون عن تجاربهم في إصلاح التعليم في الدول الأفريقية والمعوقات التي توثر علي محاولات الإصلاح، مثل عدم توفر الإمكانيات اللازمة وأهمية عدم حصر رؤية الإصلاح في التعليم الأكاديمي، بل يجب أن يضاف إليه تعليم المهارات الحياتية، كذلك تحدث المشاركون عن الاهتمام بنوعية التعليم.

واستعرض شوقي خلال الندوة المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، بما في ذلك نظام التعليم 0.2 الذي يُطبق على صفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، ونظام التقييم المعدل للمرحلة الثانوية، والتي كانت نتاج دراسة لوضع التعليم وعدم رضاء الدولة عن مستوي التعليم والتعلم وافتقاد النظام التعليمي لمهارات العصر حيث أن فلسفة نظام التعليم المصري القديم تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية ولم يتم تطويرها بالقدر الكافي لتتناسب مع هذا العصر.

كما تطرق وزير التعليم للتحديات التي يواجهها التعليم في مصر، ومن أكبرها تغيير ثقافة وفكرة دور التعليم؛ من دور يهدف إلى اكتساب درجات فقط إلى دور تطوير قدرات ومعرفة ومهارات الطلاب.

ومن جانبه تحدث الدكتور شينيتشي كيتيوكا، رئيس مؤسسة جايكا في كلمته الافتتاحية عن أهمية التعليم الأساسي وتقديم تعليم ذات جودة عالية، وقد أثنى شوقي على هذا من خلال إظهار الأهداف التي تبنتها اليابان للوصول لنسبة 100% للالتحاق بالتعليم من خلال مشروع إصلاح التعليم الذي أطلقته أواخر القرن الماضي.

واستطرد كيتيوكا في كلمته خطة الإصلاح التعليمي في اليابان وأهمية المشاركة المجتمعية حيث لم تتوفر الموارد الكافية في ذلك الوقت باليابان لتحقيق الهدف، مما أدى إلى تحول المدارس الي مراكز تخدم مجتمعها ليس بغرض التعليم فقط بل تقدم خدمات إضافية مثل نشر الوعي بخصوص الصحة والتغذية والنظافة.

وأضاف أن هذا النموذج قابل للتطبيق في أفريقيا ولكن يجب أن يكون بصيغة مختلفة تناسب المجتمع الجديد وليس مجرد نموذج جامد يتم تطبيقه حرفيًا.

كما أكد شوقي على أهمية التعليم الأساسي كركيزة أساسية للازدهار في القارة الإفريقية.

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الجدير بالذكر أن مؤسسة جايكا تعمل في الكثير من مشروعات التعليم لأهميتها، ومن أهم المشاريع الناجحة لمنظمة جايكا في أفريقيا هو مشروع المدارس المصرية اليابانية التي يبلغ عددها 35 مدرسة تم افتتاحهم في العام الدراسي 2018-2019.

وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد (2.0) ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية (1.1 (.

واستعرض شوقي في كلمته، ما تحقق حتى الآن من بناء إطار عام لمناهج النظام التعليمي الجديد، والانتهاء من بناء المناهج الدراسية لرياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية - الصف الأول والثاني الابتدائي، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.

وأوضح شوقي أن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال وذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، وتم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات والباقة باللغة العربية، مشيرًا إلى أن شكل الفصول وطريقة التدريس اختلفت لتواكب المناهج الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة قد استجابت لأولياء الأمور وأعدت كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية ”connect plus“ للصفين الأول والثاني الابتدائي للفصلين الأول والثاني.

وقد أعلن شوقي إلى أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي ستبدأ 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر 2019، مؤكدًا أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.

وتابع: "تم تقييم ما حدث العام الماضي في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمساعدة مؤسسات دولية مستقلة وبناء على هذه التقارير قررنا بناء المناهج بشكل أسرع لتمتلك مصر المصفوفة المتكاملة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة“.

وقال شوقي إنه تقرر الاستثمار في إعداد المناهج بشكل متسارع وذلك في 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات لكل الأعوام الدراسية لضمان امتلاك مصر لمناهج جديدة تتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أكد أن هناك تعاون مع عدد من الوزارات لإدخال مفاهيم جديدة في المناهج ومنها مفاهيم بيئية وسياحية والهوية والتاريخ.

وأضاف وزير التعليم، أننا نجحنا في بناء البنية التحتية الرقمية في أكثر من 2500 مدرسة ثانوية مصرية، وأكثر من 11 ألف فصل، وتطبيق الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني للصف الأول الثانوي، بمتوسط 480 ألف امتحان يوميًا في أنحاء الجمهورية، ذلك بالإضافة إلى بناء بنوك أسئلة متعددة الصعوبة بمعايير دولية لكل المواد في الصف الأول والثاني الثانوي، وبناء معايير التصحيح الإلكتروني للأسئلة، وبناء محتوى إلكتروني بمقاييس عالمية للصف الأول والثاني الثانوي وإتاحتها على منصة التعلم ببنك المعرفة المصري.

وقد أوضح الوزير أنه تم تصحيح قرابة الـ 36 مليون سؤال في اختبارات الصف الأول الثانوي هذا العام خلال الاختبارات الإلكترونية، قائلًا: "عقدنا أكبر امتحانات إلكترونيًا ومنظومة الامتحان الإلكترونية ضخمة جدًا.“

وأكد الدكتور طارق شوقي على ضرورة استخدام الألفاظ الدقيقة، وعدم استخدام مصطلحات كـ "ثانوية التابلت" و"الثانوية التراكمية"، مشيرًا إلى أن نظام التقييم المعدل هو أساس ما يحدث في المرحلة الثانوية العامة، من قياس نواتج التعلم، وتأهيل أبنائنا لسوق العمل.