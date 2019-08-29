أخبار مصر | الشباب والرياضة تعلن عن مسابقة في "فن الكاريكاتير" أكتوبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تعلن عن مسابقة في "فن الكاريكاتير" أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ وزارة الشباب والرياضة ورش عمل ومسابقة في فن الكاريكاتير تحت عنوان "فكرة وفنان" بمشاركة أعضاء مراكز الشباب بالمديريات من مختلف المحافظات والجامعات للمرحلة العمرية من 18 إلى 35 سنة وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر القادم بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

وتتضمن شروط المسابقة أن لا يخرج العمل الفني عن نطاق قيم المجتمع، وفي حالة التعليق يراعى أن يكون النقد بشكل يعكس القيم والأخلاق

يتم الاشتراك من خلال مديرية الشباب والرياضة حيث يقدم الشاب عمل في فن الكاريكاتير، وتقوم كل مديرية باختيار 5 مشاركين، على أن يتم عقد ورش عمل للمتسابقين بمكان التحكيم لتنفيذ أعمال ابتكارية جديدة بإشراف الأساتذة المتخصصين في فن الكاريكاتير.

يتم تحكيم الأعمال الناتجة من تلك الورش لاختيار الفائزين وإعداد وتجهيز معرض للأعمال الفنية للتحكيم النهائي في المدينة الشبابية ببورسعيد ومنح جوائز مالية للفائزين.

نرشح لكم: بالتعاون بين الشباب والرياضة والهجرة والبيئة.. تنظيم يوم رياضي لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المُقيمين بالخارج في الفيوم

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة البيئة يوما رياضيا سياحيا لوفد شبابي من المصريين المُقيمين بالخارج في محافظة الفيوم وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

وشارك باليوم مجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المُقيمين بالخارج قادمين من أكثر من ٢٠ دولة

وتضمن اليوم جولة سياحية لأهم معالم محافظة الفيوم شملت قرية تونس السياحية ومعالمها المميزة من بيوت الطين الأثرية، والأزقة الحجرية، ومتحف القرية، ومحال الزخف، بالإضافة إلى زيارة محمية وادي الريان ومعالمها جبل المدورة وكامب رأس هلال.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا لشباب المصريين بالخارج، مضيفًا أن ملتقيات الجيل الثاني والثالث نجحت في ربطهم بالوطن.

وأشار "صبحي" إلى أن الوزارة حريصة على التعاون مع وزارة الهجرة، وستعملان معًا على إضافة أنشطة رياضية للملتقيات، بما يزيد من التفاعل بين الشباب.

من ناحيتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عميق شكرها للمشاركين والمنسقين من مختلف الوزارات، الذين ساهموا في إنجاح البرنامج، وقدموا التسهيلات الكبيرة للشباب من شرح لمعالم مصر وتاريخها وحضارتها، وكذلك المشاركة في تنظيم الزيارات والفعاليات.

وشمل اليوم إقامة مهرجان رياضي بمحمية وادي الريان استمتع خلالها الشباب برياضة التزحلق على الرمال وركوب المراكب وبعض الألعاب الشاطئية بالإضافة إلى فعاليات فنية موسيقية وغنائية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى شباب المصريين المقيمين بالخارج خاصة الجيل الثاني والثالث وتعزيز انتمائهم للوطن،وتفعيل التواصل معهم، وتعريفهم بالحضارات والثقافات المصرية المتنوعة لتعميق أواصر التعاون والثقة بالدولة لدى شباب المصريين فى الخارج.

نرشح لكم: حملات إزالة مسائية على أحياء الدقي والعمرانية وأوسيم

قامت أجهزة حي العمرانية، بقيادة محمد نور رئيس الحي، بشن حملة مسائية، لرفع إشغالات شوارع عبداللطيف عبدالفتاح وخالد أمين بشارع العريش، شارع عز الدين عمر من شارع الهرم ومنطقة ترسا، وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته قامت أجهز حي الدقي، بحملة لرفع إشغالات المقاهي والمطاعم بشوارع الكوثر والمدينة المنورة وطيبة، حيث أسفرت عن رفع 170 حالة إشغال متنوعة.

وفى مركز ومدينة أوسيم، نفذت أجهزة المدينة بقياده اللواء أيمن السعيد رئيس المركز حملات نظافة موسعة، شملت رفع كفاءة مزلقان بشتيل من القمامة والإشغالات الموجودة وتطهيره من الباعة الجائلين وشارع مجمع المدارس وشارع السوق وأيضا شارع الأوناش من رفع مخلفات وتجريد الشارع الرابط بين منطقة الوراق ومنطقة بشتيل للعمل على سهولة الحركة المرورية وأيضا للظهور بمظهر لائق للمواطن