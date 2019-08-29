أخبار مصر | حملات إزالة مسائية على أحياء الدقي والعمرانية وأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات إزالة مسائية على أحياء الدقي والعمرانية وأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة حي العمرانية، بقيادة محمد نور رئيس الحي، بشن حملة مسائية، لرفع إشغالات شوارع عبداللطيف عبدالفتاح وخالد أمين بشارع العريش، شارع عز الدين عمر من شارع الهرم ومنطقة ترسا، وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته قامت أجهز حي الدقي، بحملة لرفع إشغالات المقاهي والمطاعم بشوارع الكوثر والمدينة المنورة وطيبة، حيث أسفرت عن رفع 170 حالة إشغال متنوعة.

وفى مركز ومدينة أوسيم، نفذت أجهزة المدينة بقياده اللواء أيمن السعيد رئيس المركز حملات نظافة موسعة، شملت رفع كفاءة مزلقان بشتيل من القمامة والإشغالات الموجودة وتطهيره من الباعة الجائلين وشارع مجمع المدارس وشارع السوق وأيضا شارع الأوناش من رفع مخلفات وتجريد الشارع الرابط بين منطقة الوراق ومنطقة بشتيل للعمل على سهولة الحركة المرورية وأيضا للظهور بمظهر لائق للمواطن.

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تشهد الشوارع والطرق الرئيسية بمحافظة الجيزة، حملات لإزالة الإشغالات بشكل مكثف انعكس ذلك علي حجم تعديات المحلات والمقاهي والمنشات التجارية الذي انحصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

الجولات التي يقوم بها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جاءت بثمارها علي الشارع، وكانت اخر تلك الجولات أمس بعدد من أحياء المحافظة للوقوف علي مستوي الإشغالات بالشوارع.

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حيث قرر المحافظ إيقاف مدير الإشغالات بحي شمال الجيزة، عن العمل ونقله من محل عمله وذلك بعد ان ضبط المحافظ عدد من فروشات وسرادقات فوانيس رمضان متعدية علي الأرصفة بشارع النيل بنطاق الحي.

مما دفع راشد الي قطع جولته عصرا وقيادته لحمله إشغالات لإزالة أكثر من 10 فروشات فوانيس رمضان مخالفة ومتعدية علي الارصفة وحرم الطريق بنطاق الحي.

واكد المحافظ في تصريحات له انه تم وضع معايير محددة لوجود الفروشات والسرادقات بكافه أنواعها خلال شهر رمضان، ولن يتم السماح بمخالفة تلك المعايير حفاظا علي حق المواطن في السير بالشارع دون تعرضه لاي معوقات.

وأشار إلي انه تم إزالة الفروشات والسرادقات ومجازاة مدير الإشغالات بالحي علي الفور بإيقافه عن العمل لتغاضيه عن ازاله تلك المخالفات.

كما شدد المحافظ خلال جولته علي رئيس حي شمال بعدم السماح مجددا بتلك المخالفات والتواجد الميداني الفعال في الشارع علي مدار اليوم.

جولة المحافظ التي رافقه بها اللواء محمد رافت السكرتير العام للمحافظة أكد خلالها المحافظ، ان حملات ازالة الإشغالات لن تتوقف حتي نصل للمستوي المرجو من المواطنين ولكي تظهر المحافظة بالشكل اللائق بها.

لافتا ان دوريات العمل لفرق الانشغالات مستمرة علي مدار اليوم لتمشيط الشوارع من الإشغالات.