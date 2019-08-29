أخبار مصر | برلماني عن ظهور محمد رمضان بـ"قميص شفاف": حرية شخصية.. وتقييده يخالف الدستور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن ظهور محمد رمضان بـ"قميص شفاف": حرية شخصية.. وتقييده يخالف الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد "العليمي" في تصريح لـ"الخليج 365" أنه في حالة تقييد الفنان محمد رمضان بارتداء ملابسة معينة وعدم ظهورة بهذه الملابس التي يظهر بها في حفلاته، تخالف الدستور، لأن هناك نص في دستور 2014 ينص على عدم تقييد الأحوال الشخصية أو حرية التعبير والرأي.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى نص المادة 57 من دستور 2014 والتي تنص على: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".
وكان قدم محمد رمضان العديد من الأغانى والاستعراضات التى أداها لأول مرة فى حفله بالساحل الشمالى منذ أيام، وظهر بعدة إطلالات مختلفة بالإضافة إلى الاستعراضات التى نالت إعجاب الجمهور.
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وأشارت آمنة نصير، في بيان لها، إلى أن تجريم الزواج العرفى يعيد الأمن والأمان فى الأسرة المصرية، وتُهضم بناء عليه حقوق المرأة التى تقبل لها الرعونة، ويكون النتاج بيت غير مستقر، فمشروع القانون هدفه الأهم سلامة وحماية الأسرة المصرية، مشددة: "الأسرة هى عمود المجتمع القوى، وإذا أردنا أن نؤسس لمجتمع متماسك، فعلينا أن ننظر إلى تلك القضايا الفاصلة".
وأضافت عضو مجلس النواب، أنها تود تقديم كل ما يتعلق بقضايا الأسرة خلال الدور المقبل، منها قضايا المرأة المعيلة، المطلقة، وأبناء بيت الطلاق، متابعة: "أرجو أن نوفق فى الانتهاء من هذه القضايا الشائكة، لأن بها تعمر البيوت وتُزال المشاكل التى تتلف الأسرة المصرية".
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وقالت "الشبراوي"، في بيان لها، إن غالبية مواد التجميل تتكون من مواد كيماوية مثل الألوان وقطران الفحم والبنزين والفورمالديهايد ومواد أخرى فضلًا عن وجود بعض المواد السامة، متابعة "إن وجود هذه المواد يؤدي إلى خلل في الهرمون الذي يساهم في خفض مناعة الجسم ما يسبّب أمراضًا في الجهاز العصبي والتناسلي خصوصًا عند استخدامها في شكل يومي".
وأشارت "الشبراوي" إلى أن شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيميائية محظورة، منوهة إلى أن هذه المستحضرات عبارة عن كريمات مقلدة لمنتجات إيطالية وغير مسجلة لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بحماية المواطن من الغش، وذالك بتدعيم الرقابة على الأسواق وتمكين الوزارات المختصة بأن يكون لديها فريقًا كفئًا في الرقابة، منوهة إلى أهمية معاقبة أصحاب المضبوطات المغشوشة.