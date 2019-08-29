أخبار مصر | برلماني عن ظهور محمد رمضان بـ"قميص شفاف": حرية شخصية.. وتقييده يخالف الدستور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن ظهور محمد رمضان بـ"قميص شفاف": حرية شخصية.. وتقييده يخالف الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على ظهور الفنان محمد رمضان بملابس وموضات جديدة تخالف عادات وتقاليد المجتمع المصري، والتي كان آخرها الظهور بـ"قميص شفاف" في إحدى حفلاته بالساحل الشمالي قائلًا: "دي حرية شخصية".

وأكد "العليمي" في تصريح لـ"الخليج 365" أنه في حالة تقييد الفنان محمد رمضان بارتداء ملابسة معينة وعدم ظهورة بهذه الملابس التي يظهر بها في حفلاته، تخالف الدستور، لأن هناك نص في دستور 2014 ينص على عدم تقييد الأحوال الشخصية أو حرية التعبير والرأي.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى نص المادة 57 من دستور 2014 والتي تنص على: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".

وكان قدم محمد رمضان العديد من الأغانى والاستعراضات التى أداها لأول مرة فى حفله بالساحل الشمالى منذ أيام، وظهر بعدة إطلالات مختلفة بالإضافة إلى الاستعراضات التى نالت إعجاب الجمهور.