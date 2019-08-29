أخبار مصر | سيلفيا نبيل: "البرامج والأداء" تصل بنا إلى مستويات مختلفة من التطوير لم تحدث من قبل على أرض الواقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلفيا نبيل: "البرامج والأداء" تصل بنا إلى مستويات مختلفة من التطوير لم تحدث من قبل على أرض الواقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت النائبة سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، بالمؤتمر الذي عقدته اليوم وزارة المالية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID عن موازنة البرامج والاداء بفندق هيلتون القاهرة بمصر الجديدة، وذلك ضمن فاعليات مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، وذلك بحضور ”أحمد كوجوك، محمد السبكي، جميل حلمي، سارة عيد، أمين عام المجلس القومي للمرأة"وممثلي الوزارات المختلفة وممثلي المجلس القومي للمرأة.

وألقت النائبة سيلفيا نبيل كلمة افتتاحية بالمؤتمر، أكدت فيها امتنانها للمجهود المبذول من قبل وزارتي المالية والتخطيط وكل الوزارات المطبقة لموازنة البرامج والأداء، مؤكدة أن كل من يعملون في موازنة البرامج والأداء من كافة الوزارات فريق عمل واحد.

وأكدت سيلفيا نبيل على أن موازنة البرامج والأداء تجعلنا نستطيع أن نضع الموازنة العامة للدولة من أجل تطوير بلدنا مصر، والوصول إلى مستويات مختلفة من التطوير لم نصل لها من قبل على أرض الواقع، وذلك باكتمال منظومة موازنة البرامج والاداء والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للبرامج حتى نصل إلي خدمة تليق بالمواطن المصري بكافة الجهات.

وأشارت رئيس اللجنة الفرعية إلى جدول عمل الفترة القادمة والخطوات التي تم الاتفاق عليها، والخطة التي وافق عليها مجلس النواب من خلال تقرير اللجنة، لافتة إلى أن اللجنة تعمل حاليا بالتعاون مع الوزارات لوضع الهيكل الرأسي لموازنة البرامج والأداء، لتطبيق المرحلة الثانية منها، إلى جانب العمل على الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وأشادت النائبة سيلفيا نبيل بالروح الموجودة بين ممثلي الوزارات قائلة "بقينا فريق عمل واحد عارف بعضه ورغم إن الشغل كثير، إلا أننا سعداء بالمجهود الذي يتم علشان مصر ودي حاجة حلوة أن يكون جميع ممثلي الوزارات عارفين بعض".

وخلال المؤتمر تحدث ممثلو وزارات المالية والتخطيط عن الجدول الزمني لتطبيق "البرامج والأداء"، والخطوات القادمة والتوصيات المقدمة من وزارتي المالية والتخطيط، بالإضافة إلى مجالات التكامل بين الوزارات والجهات المختلفة.

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كشفت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، تفاصيل الاجتماع الثالث الذي عقد في وزارة التخطيط مع ممثلي وزراة الري، لوضع نموذج تطبيق المرحلة الثانية من "البرامج والأداء"، بحضور ممثلين عن وزارتي "التخطيط والمالية" وممثلين لكافة هيئات وزارة الري.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن هيئة حماية الشواطئ انتهت من وضع تصور تسلسل البرامج رأسيا في كافة المشروعات التي تقوم بها الهيئة، وتم الاتفاق على ضبط المؤشرات لأنها لم تكن بالشكل المطلوب، لافتة إلى أننا حاليا في مرحلة تطوير "النموذج" ويتم ضبطه وتعديله بالتطبيق على هيئة حماية الشواطئ كنموذج للخروج به بصورة مثالية لتطبيقه على كافة الهيئات والوزارات في الموازنة القادمة.

وأضافت رئيس اللجنة الفرعية أنه تم الاتفاق على ضبط النموذج على هيئة حماية الشواطئ من حيث البرامج والمؤشرات، وبعد الاتفاق عليه سيتم تعميمه على باقي الوزارات والجهات حتى تعد الموازنة القادمة على أساسه، وكي تسلم كافة الجهات موازنتها على أساس هذا النموذج.

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وأشارت سيلفيا نبيل إلى أنه تم الاتفاق على عمل تدريب لكافة الوزارات والهيئات في الفترة القادمة، بعد الاتفاق على النموذج الثابت الذي سيتم إعداد الموازنة القادمة على أساسه.

ومن جهة أخرى، قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية وما يتضمنه من مواد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، يعد أحد أهم الخطوات الثابتة لاستكمال التحول لموازنة البرامج والأداء وهو حلم طال انتظاره من الدولة المصرية، بدأ منذ أكثر من 50 عامًا.

وأعربت سيلفيا، في بيان لها، عن سعادتها وتفاؤلها بفلسفة مشروع القانون لما سيعود به على الموازنة العامة للدولة من ترشيد للإنفاق العام وترسيخ لمفاهيم المحاسبة لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية صحيحة للأداء المالي، بالإضافة للحد من الفساد

وأضافت رئيس اللجنة الفرعية، أنه من المفترض أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب في دروته القادمة ليكون بمثابة أحد أهم القوانين التي سيتم عرضها على المجلس في تاريخه: "كلنا أمل أن يتم إقراره من المجلس بعد مناقشته".

وأشارت إلى أهم النقاط التي تضمنها مشروع القانون والتي تشمل التحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدي في إدارة الموازنة العامة للدولة، ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة "البرامج والأداء"، بما لها من مميزات كثيرة إلى جانب مراعاة التحول الرقمي واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.

وأكدت سيلفيا نبيل، أهمية إصدار هذا القانون، حيث أن هناك قانونين حاكمين للأداء المالي في مصر، هما: القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وهما غير ملائمين للتغيرات الكثيرة التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.

وأوضحت سيلفيا نبيل، أن تطبيق هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحقيق المرونة في تنفيذ الموازنة وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة "البرامج والأداء"، بالإضافة إلى التحول التدريجي لنظام الاستحقاق لضمان التوافق في النظم المعمول بها بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية بما يُحقق التكامل بينها، بما يرفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، وتحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.

وأشارت إلى أن أحد أهم النقاط التي تضمنها المشروع والتي نادت بها كثيرًا هي تركيز مشروع القانون على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط القانون في مسئوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، فوفقًا لما أوضحته وزارة مالية يضم مشروع القانون 83 مادة في 6 أبواب، وتم إعداده من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في إدارة المالية العامة بمراعاة التشريعات الحالية ذات الصلة.

وأضافت رئيس اللجنة الفرعية: "يجب أن أتقدم بالشكر لرئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، وكل من اجتهد لتحقيق هذا الحلم، فعلى مدار ثلاثة أدوار انعقاد ماضية عملت اللجنة بكل قوة مع ممثلي وزارتي المالية والتخطيط وكافة الوزارات للعمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء، والوصول بها إلى التطبيق الكامل والشامل، وهو ما تعمل عليه اللجنة في الفترة الحالية، حتى يتم تطبيق المرحلة الثانية لموازنة البرامج والأداء على كافة الوزارات، كي يتم تطبيقها بالشكل الأمثل بعد إقرار هذا القانون بما يخدم بلدنا مصر".

وأوضحت: "سعيدة لما وفقني الله إليه لأخدم بلدي بالعمل كرئيس للجنة الفرعية، لمتابعة تنفيذ التحول لموازنة البرامج والأداء تحت إشراف الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبمساعدة أعضاء اللجنة الفرعية ولجنة الخطة والموازنة إلى جانب العمل مع وزارتي المالية والتخطيط، وأتمنى أن ننتهي من المراحل الثلاث للتحول في الجدول الزمني المحدد".