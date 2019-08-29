أخبار مصر | بعد وقف ريهام سعيد.. إقبال كبير على عضوية نقابة الإعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وقف ريهام سعيد.. إقبال كبير على عضوية نقابة الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سهام صالح وكيل نقابة الإعلاميين، أن عدد العضويات بالنقابة اقتربت من 1500 عضو، مؤكدة أن النقابة تسير بخطى سريعة في استخراج التصاريح.



وأضافت في تصريحات صحفية، أنها تلقت عددًا كبيرًا من الطلبات للحصول على تصريح مزاولة المهنة، موضحة أن من بين المتقدمين للحصول على تصاريح مزاولة مهنة تامر أمين وكريم حسن شحاتة وسالي شاهين وشريف فؤاد.

وناشدت سهام صالح جميع مزاولي النشاط الإعلامي، بسرعة تقنين أوضاعهم بالنقابة، سواء بالقيد في جداول العضوية أو استخراج التصريح اللازم لمزاولة النشاط، حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية.

طالب مجلس النقابة توجيه إنذارت للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، بسرعة التوجه لمقر النقابة، لتقنين أوضاع عامليها في الشُعب الخمسة التي نص عليها القانون، وهي: الإعداد، والتقديم، والتحرير، والمراسلة، والإخراج؛ حتى لا يقع العاملون في هذة الوسائل تحت طائلة القانون، وفقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلامين، الذي يحذر من مزاولة النشاط الإعلامي دون الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك في غضون شهرين من صدور هذا البيان.

وحذر مجلس النقابة، جميع العاملين في الوسائل الإعلامية، ممن لم يقننوا أوضاعهم حتى تاريخه، من استخدام لقب إعلامي، حتى لا يقع تحت المسائلة الجنائي.

وكانت اتخذت نقابة الإعلاميين مؤخرًا، قرارات بوقف مُقدمي عدد من البرامج غير المقيدين، وذلك لحين تقنين أوضاعهم، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون 93 لسنة 2016، أبرزهم ريهام سعيد وتامر أمين.

مادة 2:

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تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.



وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 19:

تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

وخلال اليومين الماضيين، شهد الوسط الإعلامي حالة من الارتباك، بعد عدة قرارات بالإيقاف والمنع من الظهور، أصدرتها نقابة الإعلاميين، وذلك ضمن محاولاتها لتقنين أوضاع الإعلاميين والعاملين بالقنوات الفضائية، في محاولة لضبط المشهد.

كما تضمنت محاولات ضبط المشهد الإعلامي، إبلاغ النقابة للنيابة العامة، بقيام عدد من الإعلاميين بالظهور على الشاشة، دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة لممارسة نشاط إعلامي، والذي يضعهم تحت طائلة المسائلة الجنائية، وذلك وفقًا للمادة 89 من ذات القانون التي تنص على: "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارين في الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد غير المقيدين بجداول النقابة، بممارسة النشاط الإعلامي، وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة، وذلك في المدة التي تحددها، وفي حالة العود، تضاعف الغرامة ويكون الغلق وجوبيًا، إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات".

وقامت نقابة الإعلاميين، خلال العامين الماضيين، بإيقاف 10 من الإعلاميين المعروفين ومُقدمي البرامج عن العمل، وذلك وفقًا لقانونها؛ بسبب عدم حصولهم على عضويتها أو تصاريح مؤقتة بمزاولة المهنة.