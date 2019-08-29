أخبار مصر | فرص عمل جديدة وأسوار حديدية.. تعرف على أبرز المعلومات عن ممشى كورنيش أهل مصر الجديد

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افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش بنها الذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية، ليكون متنفسا مجانيا لمواطني مدينة بنها والمترددين عليها من أبناء المحافظة.

ونستعرض لكم أهم 10 معلومات عن ممشى أهل مصر الجديد:-

- المشروع كُلف حوالي 5 مليون جنيه للمرحلة الأولى

- المشروع يتكون من أربع مراحل وتم الانتهاء من المرحلة الأولي والثانية، تم تنفيذ 60% منها، وجاري تجهيز مواقع الثالثة والرابعة

- تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 1850 متر

- يحتوي على 9 مداخل ومخارج

- عمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة

- يستغل الممشى لإقامة المشروعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب

- يستطيع من خلاله المواطنين مشاهدة مياه نهر والتمتع بالمناظر الجميلة

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- تم التعاقد مع شركة للنظافة والأمن للحافظ على المشروع ليظل بصورة جيدة وحضارية

- الممشى مزود بأسوار حديدية ذات طابع حضاري مميز وأعمدة إنارة وبلاط الانترلوك

- الدخول يكون متاحا لجميع المواطنين بالمجان

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افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر والذي تنفذه محافظة القليوبية بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية ليكون متنفسا مجانيا لمواطني مدينة بنها والمترددين عليها من أبناء المحافظة،تزامنا مع إحتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي.

وصرح محافظ القليوبية خلال الافتتاح أن الممشى هدية المحافظة للمواطنين في عيدها القومي، مشيرا الي أن المشروع كان بمثابة الحلم لأبناء مدينة بنها واليوم أصبح حقيقة ليكون متنفسا حضاريا يلجأ إليه المواطنون للتنزه ورؤية مياه النيل والتمتع بالمناظر الجميلة التي تبعث في النفس الراحة والهدوء إضافة إلي استغلال الممشى لإقامة مشروعات لعربات الشباب لجذب المزيد من الزائرين وخلق فرص عمل للشباب كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والأمن للحفاظ على المشروع ليظل بصورة حضارية جيدة ونظيفة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يتكون من 4 مراحل تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 5 مليون جنيه كما تم تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 60% وجاري تجهيز الموقع للمرحلة الثالثة والرابعة وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع بطول 1850 متر ويحتوي على 9 مداخل ومخارج وتم مراعاة رامبات ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأوضح أن المشروع هو نتاج التعاون الجاد بين جميع أجهزة المحافظة حتى تم إخراج هذا العمل المشرف موضحًا أنه تم تذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروع ممشى أهل مصر للارتقاء حضاريًا بكورنيش النيل والحفاظ عليه من التعديات، مؤكدا أن نهر النيل ملك للجميع.

وأشار المحافظ الي أن الممشى تم تزويده بأسوار حديدية ذات طابع حضاري مميز وأعمدة إنارة وبلاط الانترلوك وخدمات ومقاعد وإدارة للأمن والنظافة والتشغيل لمراعاة المظهر الجمالي للممشى، والدخول سوف يكون متاحا لجميع المواطنين بالمجان.

وشارك في إفتتاح الممشى كل من الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والمهندس علاء عبد السلام وكيل وزارة الري والأستاذ حمدي سلامة رئيس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظ والمهندس أمين العطار رئيس جهاز القاهرة الفاطمية منفذ المشروع والمهندسة سونيا شرف الدين من الجهاز المركزي لتعمير القاهرة الكبرى.