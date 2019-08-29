شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ليبيا: سنقدم ملف انتهاكات تركيا وقطر إلى المحكمة الجنائية الدولية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالهادي الحويج، وزير خارجية ليبيا، إنه سيتم تقديم ملف بالانتهاكات التركية والقطرية إلى المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية.
وأضاف الحويج، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السلطات الليبية ترصد كل التجاوزات والانتهاكات القطرية والتركية في ليبيا.
وتابع وزير خارجية ليبيا أنه سيتم تقديم بلاغات إلى المحاكم الوطنية والإقليمية من أجل محاسبة المجرمين والقتلة الذين يصدرون الموت إلى ليبيا، حيث يريدون أن تكون طرابلس عاصمة الخلافة الإسلامية.
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