شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تثمّن دور مصر الریادي على المستویین الإقلیمي والدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحّب نائب وزیر الخارجیة الكویتي، خالد الجارالله، بالزیارة الرسمیة المقرر أن يقوم بھا الرئیس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت.

وثمّن الجارالله، في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، الدور الریادي الذي تقوم به مصر بقیادة الرئیس عبدالفتاح السیسي على المستویین الإقلیمي والدولي وحرصھا الدائم على الحفاظ على الأمن القومي العربي.

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وأشار إلى أن ھذه الزیارة التي وصفها بالمهمة تأتي بناء على دعوة كریمة من أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في إطار التنسیق والتشاور بین البلدین الشقیقین، خاصة في ظل الظروف الدقیقة والتطورات المتسارعة التي تشھدھا المنطقة بما تنطوي علیه من تحدیات ومخاطر حقیقیة على الأمن والاستقرار.

وأكد «الجارالله» تضاعف أھمیة ھذه الزیارة واستحقاقھا في ھذه الظروف، موضحا أن التشاور بین قیادتي البلدین یعكس قناعتھما بوحدة المصیر واعتبار أمنھا كلًا لا یتجزأ.

وأضاف أن الزیارة تمثل في جانب آخر فرصة للبلدین للبحث في أوجه العلاقات الأخویة المتمیزة والتاریخیة، بما یحقق لھذه العلاقات التطور والنماء ویخدم مصالح البلدین وشعبیھما الشقیقین.