شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تعرض تصدير الخراف على مصر.. والقاهرة تطلب فتح أسواق الموالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع نظيره الكازاخستاني التعاون الزراعي بين البلدين، كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل بمجال البحث العلمي الزراعي وتحديد نقاط التواصل بين الجانبين لدفع عجلة التعاون في مجال تصدير الأقماح واللحوم.

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وطالب «أبوستيت» نظيره وزير زراعة كازاخستان، خلال مشاركته في الدورة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المنعقدة حاليًا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بسرعة فتح الأسواق الكازاخستانية أمام المنتجات المصرية الزراعية من الموالح والعنب والخضروات حتى تكون هناك استفادة للجانبين من هذا التعاون، بينما عرض الوزير الكازاخستاني على مصر تصدير الخراف الحية.

وأكد أهمية إخضاع استيراد الحيوانات الحية للإشراف البيطري المصري وأن تسبق ذلك زيارات للجان الفنية المصرية لبحث الأمر على أرض الواقع.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان بحضور الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والسفير محمد نجم، مندوب مصر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وعمرو هزاع، الوزير المفوض من التمثيل التجاري المصري بجدة، على أهمية استمرار التواصل من خلال نقاط الاتصال بوزارتي الزراعة المصرية والكازاخستانية وهي العلاقات الزراعية الخارجية.