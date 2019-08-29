شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد الراهبات المسافر إلى روسيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الخميس، وفد راهبات الأديرة القبطية المسافر إلى روسيا.
حضر اللقاء إلى جانب رئيسات أديرة الراهبات، أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي، والأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر،
والأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري.
تأتي زيارة وفد الراهبات القبطيات إلى روسيا في إطار تبادل العلاقات الكنسية بين الكنيسة القبطية والكنيسة الروسية.
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