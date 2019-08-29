شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 6 أشهر المخزون الاستراتيجي لأدوية منع الحمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة، إن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من أدوية منع الحمل يكون بمثابة رصيد يمثل فائضًا لتغطية الفجوة بين السنوات المالية وقت إجراء المناقصات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق على مدار العام.

وأضافت «السنباطي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المخزون الاستراتيجي لأدوية منع الحمل سيكفي لمدة 6 اشهر في المتوسط بالنسبة للكبسولات، وقد يصل إلى عام لبعض الأدوية ذات فترة الصلاحية الممتدة مثل اللولب، منوهة إلى أن هذا المخزون يكون على المستوى المركزي، أما بالنسبة للمديريات والوحدات الصحية بالمحافظات سيكون المخزون لمدة تتراوح بين 2 – 3 أشهر.

وأشارت رئيس قطاع تنظيم الأسرة إلى أنه ولأول مرة يتم توفير أدوية منع الحمل وإنتاجها في خطوط إنتاج محلية دون الاعتماد على الأدوية المستوردة، مشيرة إلى الحصول مؤخرا على نصف مليون شريط من الشركة العربية للصناعات الدوائية، وبموجب تلك الأدوية تستطيع السيدة الحصول على شريط منع الحمل بسعر 65 قرشًا بدلًا من 65 جنيها للمستورد.

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وفي السياق ذاته، أعلنت إحدى الشركات المحلية عن ضخ كميات كبيرة من أدوية وهرمونات منع الحمل المصنعة محليا، لسد العجز في هذه الوسائل بالسوق المحلية وتوفير هذه الأدوية بشكل دائم من خلال منظومة إنتاجية ذات مواصفات قياسية، وبأسعار منخفضة مقارنة بأسعار المستورد لتكون في متناول جميع المواطنين الراغبين في تنظيم النسل.

وقالت الشركة المنتجة في بيان صحفي، اليوم، إن تلك الخطوة تأتي في إطار برنامج الدولة للصحة الإنجابية وتنظيم النسل وفي إطار الدور الوطني الذي تقوم به الشركات المصرية لسد نقص الدواء المستورد.

وأكد الدكتور شيرين حلمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة «فاركو»، إن «تكنو فارما» وهي من أحدث شركات المجموعة تمتلك طاقة إنتاجية تقدر بـ 120 ألفًا إلى 150 ألف قرصٍ في الساعة، وتوفر مجموعة من الحلول العلاجية المبتكرة لتلبية احتياجات السيدة المصرية من الأدوية والهرمونات بنفس جودة الأدوية المستوردة وبأسعار أقل، خاصة أن هذه الأدوية تستخدم لفترات طويلة من العمر.

وتابع: «قامت الشركة بضخ كميات كبيرة بالأسواق من أقراص منع الحمل تصل إلى نصف مليون علبة شهريًا، كما تستعد الشركة لطرح أنواع أخرى من وسائل تنظيم الأسرة وتوفيرها في السوق المصرية لسد فجوات الاحتياج العاجل لهذه الوسائل بأسعار تناسب الأسرة المصرية، ويعد تصنيع وسائل تنظيم الأسرة في مصر وإتاحتها بأسعار منخفضة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية».