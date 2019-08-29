"شؤون عربية النواب": مشاركة السيسي في قمتي فرنسا واليابان "ناجحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في توصيل صوت مصر والدول العربية والإفريقية إلى العالم كله من خلال مشاركته الإيجابية والناجحة في قمتي مجموعة الدول السبع الكبار بفرنسا وقمة (التيكاد) باليابان.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية النائب أحمد رسلان - في بيان اليوم الخميس- أن الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسئولياته التاريخية تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قضية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، على رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حلول سلمية لإنهاء الأوضاع والمشكلات داخل بعض الدول بالمنطقة، خاصة في ليبيا وسوريا واليمن.

وأضاف رسلان أن الرئيس السيسي نجح - بكل كفاءة واقتدار - في أن يخلق اهتماما عالميا بمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بعد أن باتت هذه الظاهرة تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن العالم أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الرئيس السيسي هو أول زعيم عالمي حذر من خطورة الإرهاب، وأنه آن الأوان لمواجهة الأنظمة والدول التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.