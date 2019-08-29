الأوقاف": إحالة أي موظف للتحقيق حال نشره أخبارا عن العمل على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قرر المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، إحالة أي موظف أو عامل يستخدم صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أي أخبار خاصة بالهيئة.

ونص قرار رئيس هيئة الأوقاف، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، على إحالة أي موظف يسخدم صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أي أخبار أو معلومات متعلقة بعمل الهيئة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، باعتبار ذلك من المحظورات التي يتوجب على الموظف الابتعاد عنها.