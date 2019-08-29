- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
قرر المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، إحالة أي موظف أو عامل يستخدم صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أي أخبار خاصة بالهيئة.
ونص قرار رئيس هيئة الأوقاف، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، على إحالة أي موظف يسخدم صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أي أخبار أو معلومات متعلقة بعمل الهيئة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، باعتبار ذلك من المحظورات التي يتوجب على الموظف الابتعاد عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف": إحالة أي موظف للتحقيق حال نشره أخبارا عن العمل على "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.