"كان عارف اللي بيعمله".. ضبط والد شاب فارق الحياة أثناء تنقيبه عن الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على والد شاب لقي مصرعه خنقا داخل حفرة في أثناء تنقيبه عن الآثار بمركز العياط، جنوب المحافظة.

تحريات رجال المباحث توصلت إلى أن الأب كان على دراية بما يقوم به نجله، وتنقيبه عن الآثار في المنطقة الجبلية بقرية طهما قداما من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

ولقي الشاب أحمد جمال حسين مصرعه منذ يومين؛ إثر انهيار رمال حفرة على عمق 10 أمتار، إذ كان ينقب عن الآثار.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.