محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
أُحيل ضابط بمديرية أمن الجيزة، إلى قطاع التفتيش بوزارة الداخلية مع وقفه عن العمل لقيامه بالتعدي على مواطن بمنطقة أرض اللواء.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدي بالضرب على أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.
بالفحص تبين قيام المواطن المشار إليه (صاحب مقهى) بالامتناع عن تنفيذ قرار إزالة الإشغالات الصادر من الحى للمقهى الخاص به والتعرض لمسئولي الحى أثناء أداء عملهم، مما دعا الضابط للتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية قِبل صاحب المقهى.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الضابط في الواقعة المشار إليها، وإيقافه عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش بالوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيديو التعدي على صاحب مقهى.. وقف ضابط بمديرية أمن الجيزة عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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