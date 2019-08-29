"ماما بتكلم واحد في التليفون".. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب شكه في سلوكها في دائرة قسم شرطة المطرية.

كان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغًا من الأهالي بمشاجرة بين عامل وزوجته 33 سنة، فتعدى عليها الزوج بقطعة خشبية ونقلت إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل تداركها بالعلاج.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعترف بارتكابه الجريمة بعد شكه في سلوك زوجته، بعدما أخبره طفله أن الزوجة تجري مكالمات هاتفية بشكل متكرر مع رجل مجهول "ابني قالي ماما بتكلم واحد غريب في التليفون كل يوم".

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وتابع المتهم أنه واجه زوجته بما قاله ابنهما فأنكرت الزوجة، وتطورت المناقشة بينهما إلى مشادة كلامية، قام خلالها بالتعدي عليها بواسطة "عصا بها كتلة حديدية، ما أسفر عن إصابتها بنزيف بالمخ ومصرعها في الحال".

وعلى الفور، انتقل المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المطرية لمحل الواقعة؛ وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم تخلص من زوجته بسبب شكه في سلوكها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.