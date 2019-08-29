المرور: إغلاق كوبري الفنجري الجديد ليلًا في الاتجاهين



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق مسطح كوبرى الفنجرى الجديد بالاتجاهين من محور المخيم الدائم بسبب أعمال رفع الجسم المعدني لكوبري المشاة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الخميس، إن الإغلاق سيكون ليلًا فقط ويبدأ من الواحدة صباح غدًا الجمعة 30 أغسطس وحتى السادسة صباح نفس اليوم، وتستأنف الأعمال في الواحدة صباح السبت وحتى السادسة صباح نفس اليوم.

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقطاع حارة أسفل كوبري الفنجري الجديد بمحور النصر لوقوف الونش الخاص برفع الجسم المعدني أثناء إتمام الأعمال.

واتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة كافة الإجراءات وتعيين الخدمات اللازمة بمحور شارع المخيم الدائم مع تقاطعه مع محور النصر والذى سيشهد أعمال رفع الجسم المعدنى لكوبري المشاة بالمنطقة المشار إليها.