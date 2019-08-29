غلق "كلي" لشارع السلام بمدينة نصر.. وتحويلات مرورية بديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق "مؤقت" لشارع السلام بالجبل الأخضر في مدينة نصر على خلفية أعمال توصيل مرافق عامة لإحدى المشاريع السكنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الخميس، إن المشروع السكني يستلزم قطع عرضي للشارع بداية من الساعة 12 ظهر غدًا الجمعة وحتى 12 ظهر اليوم التالي (السبت).

وأكدت أنه سيترتب على الأعمال غلق كلي لشارع السلام عند تقاطعه مع شارع السكة الحديد، لافتة إلى اتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

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وقامت الإدارة ببعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- بالنسبة للقادم من شارع السلام تجاه طريق الأتوستراد يسلك يساراً شارع السكة الحديد والدوران والعودة تجاه طريق مع السكة الحديد.

- بالنسبة للقادم من طريق الأتوستراد تجاه شارع السلام وعزبة العرب استكمال السير بطريق الأتوستراد فيميناً شارع عمر بن الخطاب واستكمال السير وصولاً لشارع السلام ومنطقة العزبة.