القبض على عامل قتل زوجته في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل قتل زوجته بعد مشاجرة بينهما داخل منزلهما بالمطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي بمشاجرة بين عامل وزوجته 33 سنة، فتعدى عليها الزوج بقطعة خشبية ونقلت إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل تداركها بالعلاج.

ودلت التحريات بقيادة أن الزوج دائم التشاجر مع زوجته بسبب شكه في سلوكها، ويوم الحادث تطورت المشاجرة إلى تعديه عليها بالضرب الذي أودى بحياتها.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.