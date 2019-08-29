أخبار مصر | "الفصول المتنقلة".. ابتكار وزارة الإنتاج الحربي لحل مشكلة الكثافة الطلابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفصول المتنقلة".. ابتكار وزارة الإنتاج الحربي لحل مشكلة الكثافة الطلابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعي وزارة الإنتاج الحربي إلي تفعيل دورها في الإنتاج المدني بالتعاون مع الوزارات المختلفة ومنها وزارة التربية والتعليم للمساهمة في حل المشاكل القائمة والمساعدة علي حلها بمنتجات مصري خالصة، ومنها مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، فكانت ثمرة التعاون بين الوزارتين الفصول المتنقلة.

ويتولي مصنع "200 الحربي" والذي يرأس مجلس إدارته اللواء يسري النمر، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، مهمة إنتاج وتصنيع الفصول المتنقلة من خلاله لسد احتياجات وزارة التربية والتعليم من الفصول وحل مشكلة الكثافة الطلابية والتي تحتاج إلي أكثر من 200 ألف فصل متنقل لسد العجز الحالي .

وقام المصنع بإنتاج 100 فصل متنقل كدفعه أولي خلال الشهر الحالي لتورديها لوزارة التربية والتعليم علي أن تقوم الوزارة بتحديد المحافظات والمدارس التي سيتم تجربه الفصول فيها ومعرفة مدي تحقيقها للهدف المرغوب منها.

الفصول المتنقلة هي تجربة صينية فى الأساس خاضتها جمهورية الصين الشعبية لمواجهه مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول خلال الفترة الدراسية، وقامت وزارة الإنتاج الحربي من خلال مصنعها 200 الحربي لإنتاج وإصلاح المدرعات بنقل تلك التجربة إلي مصر بأيدي وصناعة مصرية خالصة، انطلاقا من استراتيجية الوزارة في التعاون مع المؤسسات والوزارات الحكومية الأخرى وعقد بروتوكولات تعاون مشترك فيما يخص المنتجات المدنية لتحقيق معدلات تنمية متكاملة.

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وصمم مهندسو وعمال وفنيين المصنع الفصل المتنقل الجديد ليلائم الغرض الذي خصص من أجله ، وتم تنفيذ 100 فصل كنموذج أول سيتم تجربتهم خلال الفصل الدراسي الأولي خاصة في المدارس التي ترتفع فيها الكثافة الطلابية خصوصا في المرحلة الابتدائية والإعدادية في المحافظات الكبري والصعيد كمرحلة أولي.

والفصل المتنقل نموذجين الأول يسع ما يزيد عن 21 طالبا، وآخر يسع ما يزيد عن 42 طالبا، وهو مجهز بكافة الوسائل الدراسة اللازمة من مقاعد مزدوجة وفردية مع ترك مساحات كافية بين كل مقعد لراحة الطلاب.

كما زود الفصل ببابين للدخول والخروج و6 نوافذ للتهوية، ومقعد وطاولة للمدرس، وشاشة عرض وسابورة إلكترونية حديثة تتوافق مع خطة التعليم الذكي التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة ، إلي جانب أن الفصل مصنوع من مواد صلبة تتحمل عوامل التعرية والجو ودرجات الحرارة المرتفعة.

ويمكن الفصل المتنقل الجديد أن يسمح بتركيب تكييف بأحمال مختلفة يناسب نموذج الفصل كما يسمح بتركيب مراوح سقفية وحائطية، وزود بأنظمة اضاءه ليد تلائم المنظومة التعليمية وموفره للطاقة في نفس ذات الوقت، وراعت وزارة الإنتاج الحربي في تصميمها للفصول الجديدة أن تكون بألوان مبهجة تشجع الطالب علي حب المكان ولا تشعره بأنه في مكان مختلف للمنظومة التعليمية.

وسيتم نقل الفصول الجديدة قبل بداية العامة الدراسي الجديد علي أن تتولي وزارة الإنتاج الحربي نقلها وتورديها لوزارة التربية والتعليم، للأماكن والمحافظات والمدارس المخصصة وفقا لخطة الوزارة بعيدا عن أماكن الملاعب الخاصة بكل مدرسة.