أخبار مصر | "عربية البرلمان" عن مشاركة السيسى فى قمتى فرنسا واليابان: حققت جميع أهدافها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية البرلمان" عن مشاركة السيسى فى قمتى فرنسا واليابان: حققت جميع أهدافها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف رسلان أن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار فى أن يجعل هناك اهتمام عالميا بمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بعد أن باتت هذه الظاهرة تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن العالم أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن الرئيس السيسى هو أول زعيم عالمى حذر من خطورة الإرهاب، وأنه آن الأوان لمواجهة الأنظمة والدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.
وفي هذا الإطار، أعلنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييدها التام لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى الإقليمية والعربية والدولية، مؤكدة نجاح الرئيس السيسى فى توصيل صوت مصر والدول العربية والأفريقية إلى العالم كله من خلال مشاركته الإيجابية والناجحة والتى حققت جميع أهدافها فى قمتى مجموع الدول السبع الكبار بفرنسا وقمة التيكاد باليابان.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل أول أمس إلى مدينة يوكاهاما اليابانية، في زيارة تستمر مدة 3 أيام، للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية أفريقيا «تيكاد 7» في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019.
وتعقد قمة التيكاد، تحت رئاسة مشتركة "يابانية - مصرية"، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا.
كما شارك الرئيس السيسي في أعمال النسخة الـ43 من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7"، التي انعقدت السبت الماضي في مدينة بياريتز الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، على أن تستمر حتى اليوم الاثنين؛ وذلك تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وشارك في أعمال القمة الاقتصادية 24 وفدًا، من بينهم رؤساء الحكومات دائمة العضوية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وبخلاف قادة الدول الدائمة، يشارك رؤساء دول وحكومات آخرون من مختلف البلدان كضيوف مدعوين.
أشاد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدعوة مصر للمشاركة في قمة الدول السبع الكبرى G7، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، أن دعوة فرنسا لمصر للمشاركة في القمة، جاءت نتيجة لشخصية وكاريزما الرئيس السيسي، بالإضافة إلى قوة مصر ومكانتها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها رئيسًا للإتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن الرئيس لا يمثل مصر فقط بل أفريقيا بأكملها في مختلف القضايا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المشاركة ليست الأولى من نوعها فالرئيس السيسي شارك من قبل في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، والقمة العربية في تونس، والقمة العربية في مكة المكرمة، قمة مجموعة العشرين في اليابان، القمة الأفريقية الأمريكية في موزمبيق، مؤكدًا ان مصر أصبح لديها علاقات قوية مع مختلف دول العالم، خاصةً بعد ٣٠ يونيو التي جعلت لمصر شخصية مستقلة أمام العالم
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من جانبها أكدت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى (G7)؛ تكتسب دلالات عميقة سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، أو على الجانب السياسي، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا على نحو غير مسبوق.
وأضافت "البطران"، أن مصر تنسق مع مجموعة السبع قضايا دولية تخص المجتمع العالمي ككل، وعلي رأسها الصعيد السياسي والاقتصادي وسبل التعاون بين الدول الأفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون في تحقيق التحول الرقمي في أفريقيا على أرض الواقع وسبل تعزيز ريادة المرأة للأعمال وتأهيلها على قيادة العديد من المناصب.
وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات، أن التكنولوجيا تتصدر أجندة الزعماء خلال هذه القمة لما لها من أهمية كبيرة في الوقت الحالي، مشيرًة أن محاربة الإرهاب والفساد، والتحول الرقمي له أهمية كبيرة في المجتمعات الدولية، بالإضافة إلى أن التكنولوجيا عنصر رئيسي في تمكين المرأة اقتصاديا، والاعتماد على العامل التكنولوجي في تحقيق المكاسب.ط، مشيدة بجهود الدولة المصرية وجهود القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة في الدفاع عن الدول العربية والأفريقية، وعرض مشاكلهم في كافة المحافل الدولية والسعي لإيجاد حلولهم حتى يعيشوا في أمن واستقرار ورخاء.