أخبار مصر | "عربية البرلمان" عن مشاركة السيسى فى قمتى فرنسا واليابان: حققت جميع أهدافها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية البرلمان" عن مشاركة السيسى فى قمتى فرنسا واليابان: حققت جميع أهدافها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد رسلان، رئيس اللجنة العربية بالبرلمان، إن الرئيس السيسى وضع العالم كله، أمام مسئولياته التاريخية تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها قضية السلام فى الشرق الأوسط وتأكيد مصر على ضرورة حصول الشعب الفلسطينى الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة التوصل إلى حلول سلمية؛ لإنهاء الأوضاع والمشكلات داخل بعض الدول بالمنطقة خاصة داخل ليبيا وسوريا واليمن.

وأضاف رسلان أن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار فى أن يجعل هناك اهتمام عالميا بمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بعد أن باتت هذه الظاهرة تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن العالم أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن الرئيس السيسى هو أول زعيم عالمى حذر من خطورة الإرهاب، وأنه آن الأوان لمواجهة الأنظمة والدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وفي هذا الإطار، أعلنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييدها التام لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى الإقليمية والعربية والدولية، مؤكدة نجاح الرئيس السيسى فى توصيل صوت مصر والدول العربية والأفريقية إلى العالم كله من خلال مشاركته الإيجابية والناجحة والتى حققت جميع أهدافها فى قمتى مجموع الدول السبع الكبار بفرنسا وقمة التيكاد باليابان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل أول أمس إلى مدينة يوكاهاما اليابانية، في زيارة تستمر مدة 3 أيام، للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية أفريقيا «تيكاد 7» في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019.

وتعقد قمة التيكاد، تحت رئاسة مشتركة "يابانية - مصرية"، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا.

كما شارك الرئيس السيسي في أعمال النسخة الـ43 من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7"، التي انعقدت السبت الماضي في مدينة بياريتز الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، على أن تستمر حتى اليوم الاثنين؛ وذلك تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

Advertisements

وشارك في أعمال القمة الاقتصادية 24 وفدًا، من بينهم رؤساء الحكومات دائمة العضوية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ‎وبخلاف قادة الدول الدائمة، يشارك رؤساء دول وحكومات آخرون من مختلف البلدان كضيوف مدعوين.