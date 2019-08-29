أخبار مصر | رئيس حزب المصريين يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب المصريين يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيًا من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد، يعيش فيها الوطن في سلام.

وقال أبو العطا، في بيان مساء اليوم الخميس: "أتقدم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد"، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا، وتذكرنا بهجرة نبي الإنسانية والرحمة -محمد صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف رئيس حزب المصريين: "نتمنى أن يجعل الله - عز وجل - العام الهجري الجديد عام خير ويمن وبركة وتنمية وازدهار على الشعب المصري العظيم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعيده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار".

بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وقال "عبدالعال"، في ص البرقية: يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الذي يذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا، ويذكرنا بهجرة نبي الإنسانية والرحمة "محمد صلى الله عليه وسلم"، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله قد صرف أبصارهم وبصائرهم عنه، وهي مناسبة دينية جليلة نأخذ منها العبرة، في أنه ما من فكرة أو شعار ترك أثرًا في النفوس مثلما فعل الإسلام، دين الوسطية والرحمة، الذي حول مجرى التاريخ وغير مسار الحياة، يهدي البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الابتلاء.

"أتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد، يعيش فيه الوطن في سلام، ليكون في طليعة دول العالم، ويكون مدخلًا للبناء والأمن والرخاء بفضل تفانيكم وإخلاصكم في خدمة شعب مصر الذي أودعكم أمانته واختاركم لتقودوا مسيرته، حفظكم الله من كل سوء وأعانكم على ما أقامكم فيه، وكل عام وأنتم بخير".

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية".

وتابع: "متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقي والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".