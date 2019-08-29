أخبار مصر | وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين يطالب الحكومة بإطلاق مشروع قومي للقضاء على الحمى القلاعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين يطالب الحكومة بإطلاق مشروع قومي للقضاء على الحمى القلاعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ضرورة إطلاق الحكومة من خلال وزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمشروع قومى، لمقاومة الأمراض الفيروسية، الوافدة لمصر نتيجة استيراد اللحوم من جهات مختلفة، حيث تم نقل عترات لمصر من الهند، من خلال الاستيراد الشرقى، ومن جنوب السوادن، وكينيا وأوغندا، مما يساعد على انتشار الحمى القلاعية.

وأضاف البدرى، أتمنى أن تطلق الحكومة ذلك المشروع بالتعاون مع المركز العالمى للفيروسات والتحاليل والحمى القلاعية الموجود فى باريس، والذى توصل إلى أسلوب يمكنه من عمل عترات وتحصينات ولقاحات للحمى القلاعية تقضى على هذا الفيروس في فترات وجيزة، وفى خلال أسبوع من الممكن أن يتم إنتاج من 3 إلى 4 مليون جرعة، لتغطية محافظات مصر، مشيرا إلى أن التخبط الشديد فى مواجهة تلك الفيروسات، لا يقضى عليها.

وأوضح أن الحكومة لا يوجد لديها خطة للقضاء على الحمى القلاعية، لذلك سيستمر الفيروس، حتى يقضى على الثروة الحيوانية، وخاصة الحيوانات الصغيرة، مشيرا إلى أن بعض العترات لا تناسب الجاموس المصرى، مما يؤدى إلى وجود خسائر فى الثروة الحيوانية منه، مشيرا إلى أن مصر بها 3.9 مليون رأس جاموس، و4.1 مليون رأس من البقر، مؤكدا على ضرورة أن تكون لدى كافة المعامل البحثية خطة للوقوف على تأثير تلك العترات واللقاحات المستخدمة على الجاموس المصرى لإيجاد حلول نهائية للحمى القلاعية، الذى ظهر منذ 40 عام تقريبا فى مصر، ومازال موجود.

وأشار وكيل النقابة، إلى أنه تم عرض خطة على نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، فى السابق، تعاون مع أحد البنوك الخاصة بالعترات الفيروسية، إلا أنه لم يكن هناك أى استجابة، نظرا لوجود إنتاج للقاحات التى لا تقضى على المرض، مضيفا: لدينا تجربة لدى دولة بوتسوانا فى جنوب إفريقيا، حيث تمكنت من القضاء على الجلد العقدى والحمى القلاعية، وباتت لا يوجد بها أى أمراض مشتركة بينها وأى دولة أخرى، رغم وقوعها فى قلب إفريقيا، كذلك كل الدول المتقدمة فى أمريكا الشمالية والجنوبية والبرازيل ودول أوروبا، قضت على تلك الأمراض من خلال التعاون مع بنوك الفيروسات.

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أشاد النائب محمد اسماعيل أمين عام المؤتمر العربي الافريقي الأول لفتح آفاق التصدير الى افريقيا بدعم جميع أجهزة الدولة لمبادرة مصر في قلب افريقيا التي تهدف في المقام الأول الي استعادة الدور المصري في أفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي، وسعى القيادة السياسية لمصر لاستعادة دورها التاريخي في القارة من خلال رؤية إستراتيجية شاملة من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وافريقيا والتي وقع عليها سيادة الرئيس السيسي في قمة النيجر الشهر الماضي.

رحب اسماعيل بحرص الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علي رعاية المؤتمر العربي الافريقي الأول لفتح آفاق التصدير الى افريقيا الذي سيعقد بالقاهرة في أكتوبر القادم ورحب ايضا بأنضمام الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

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واثني أمين عام المؤتمر علي سرعة استجابة الشركات المصرية لدعم ورعاية المبادرة والمؤتمر الذي سيفتح الباب امام الشركات المصرية في كافة القطاعات الي الدخول الي اسواق القارة السمراء.

وكان صرح الدكتور يوسف العبد – رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الافريقى الأول لفتح آفاق التصدير إلى افريقيا – انه تم تدشين لجنة الاتصال داخل اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الافريقى الأول لتصدير الأدوية البيطرية تحت مبادرة مصر فى قلب افريقيا، وتم التواصل مع السفارات الافريقية على سبيل المثال جنوب افريقيا ونيجيريا وتشاد لحضور المؤتمر والاجتماعات التمهيدية للمؤتمر وكذلك الاتحاد العربى الافريقى للتنمية المستدامة، وبعض الشركات العربية والافريقية العاملة فى مجال الأدوية البيطرية والأعلاف والثروة الحيوانية، وكذلك انضام دول عربية منها دولة الامارات ممثلة فى الدكتورة رولا شعبان نقيب الاطباء البيطريين فى الإمارات.

وأشار إلى إنه تم تدشين لجنة من الامناء من خيرة علماء مصر للعمل على انجاح المؤتمر، مؤكدا ان المؤتمر يقع تحت رعاية مؤسسات كبيرة وتحت رعاية وزارة الزراعة، كما ان من اطلق مبادرة مصر فى قلب افريقيا هى الغرفة التجارة والنقابة العامة للاطباء البيطريين وقناة الحدث اليوم، وبدعم كبير من النائب محمد اسماعيل الذى وقف وراء المبادرة والمؤتمر من اول يوم.

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اللجنة الفنية للمؤتمر العربى الافريقى – انه يجب الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى وقعت فى النيجر مع 46 دولة افريقية، فالدواء البشرى والبيطرى المصرى له سمعة طيبة فى افريقيا، والدواء البيطرى اسهل فى الدخول لافريقيا لعدم وجود تسعير جبرى للدواء البيطرى، ويجب ان نستغل وجود المجلس التصديرى برئاسة دكتور ماجد جورج اذا شارك فى المؤتمر المقام فى اثيوبيا حول الثروة الحيوانية والزراعية من 29 سبتمبر وحتى 2 اكتوبر لدعم شركات الادوية البيطرية واضافات الاعلاف لحضور هذا المؤتمر.

أفاد عوف ان يجب ان يخرج قرار وزارى لتسجيل الدواء البيطرى، وهناك مشروع قانون اعد بالتعاون بين النقابة العامة للاطباء البيطريين والغرفة التجارية منذ ثلاث وتم تسيمله لنائب وزير الصحة منذ ثلاث سنوات ومازال حبيس الادراج.

أكد على انه يجب الاهتمام اكثر بالدواء البيطرى كما تفعل الدول الكبرى لتأثير الدواء البيطرى على صحة البشر بالتبعية، ويجب ان يكون هناك تغطية إعلامية لمشاكل الدواء البيطرى لتوصيله للمسئولين.

قال الإعلامى صبحى الحفناوى – نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح افاق التصدير لافريقيا - انه تم تدشين لجنة اتصال للتواصل بين المبادرة والمؤتمر والجهات المعنية، ومنها جهاز التمثيل التجارى وهيئة تنمية الصادرات التابعتين لوزارة التجارة والصناعة.

كما ستقوم اللجنة بالتواصل مع الملحقين التجاريين داخل السفارات الافريقية، والبنوك المصرية العاملة فى افريقيا، واستغلال المؤتمر المقام فى اثيوبيا من 29 سبتمبر حتى 2 اكتوبر القادم وهو يشمل كل ما يخص الزراعة والانتاج الحيوانى بحضوره على هامش المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا تحت مبادرة مصر فى قلب افريقيا.