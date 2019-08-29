أخبار مصر | بالتعاون بين الرياضة والهجرة والبيئة.. تنظيم يوم رياضي لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المُقيمين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون بين الرياضة والهجرة والبيئة.. تنظيم يوم رياضي لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المُقيمين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة البيئة يوما رياضيا سياحيا لوفد شبابي من المصريين المُقيمين بالخارج في محافظة الفيوم وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

وشارك باليوم مجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المُقيمين بالخارج قادمين من أكثر من ٢٠ دولة

وتضمن اليوم جولة سياحية لأهم معالم محافظة الفيوم شملت قرية تونس السياحية ومعالمها المميزة من بيوت الطين الأثرية، والأزقة الحجرية، ومتحف القرية، ومحال الزخف، بالإضافة إلى زيارة محمية وادي الريان ومعالمها جبل المدورة وكامب رأس هلال.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا لشباب المصريين بالخارج، مضيفًا أن ملتقيات الجيل الثاني والثالث نجحت في ربطهم بالوطن.

وأشار "صبحي" إلى أن الوزارة حريصة على التعاون مع وزارة الهجرة، وستعملان معًا على إضافة أنشطة رياضية للملتقيات، بما يزيد من التفاعل بين الشباب.

من ناحيتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عميق شكرها للمشاركين والمنسقين من مختلف الوزارات، الذين ساهموا في إنجاح البرنامج، وقدموا التسهيلات الكبيرة للشباب من شرح لمعالم مصر وتاريخها وحضارتها، وكذلك المشاركة في تنظيم الزيارات والفعاليات.

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وشمل اليوم إقامة مهرجان رياضي بمحمية وادي الريان استمتع خلالها الشباب برياضة التزحلق على الرمال وركوب المراكب وبعض الألعاب الشاطئية بالإضافة إلى فعاليات فنية موسيقية وغنائية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى شباب المصريين المقيمين بالخارج خاصة الجيل الثاني والثالث وتعزيز انتمائهم للوطن،وتفعيل التواصل معهم، وتعريفهم بالحضارات والثقافات المصرية المتنوعة لتعميق أواصر التعاون والثقة بالدولة لدى شباب المصريين فى الخارج.

نرشح لكم: وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف لشباب الخريجين بمركز التعليم المدني

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم ملتقى لتوظيف شباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والفنية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص بمشاركة 24 شركة توفر أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب، في مجلات السياحة، والمطاعم، والصيدلة والمستلزمات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والمقاولات، والمبيعات وخدمة العملاء.

وتبدأ فعاليات الملتقى الساعة العاشرة صباحًا يوم السبت الموافق 31 أغسطس بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

ويتم تنفيذ مجموعة من ورش العمل التي تقام على هامش الملتقى حول كيفية كتابة السيرة الذاتية وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وبعض مهارات الحاسب الآلي.

وتحرص الوزارة على تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف تنفيذًا لسياستها العامة نحو المساعدة في حل مشكلة البطالة ومعالجتها من جذورها كأحد أولوياتها، كما تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بالشباب بإقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص العمل الحقيقية المتنوعة وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى توفير وظائف غير تقليدية أمام الشباب للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.