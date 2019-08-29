أخبار مصر | "مركز المعلومات" يستقبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (صور)

الحكومة تنفي ١٤ شائعة في ٧ أيّام (فيديو جراف)

أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء انفوجرافا، لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

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وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 22 حتى 29 أغسطس 2019):

حيث نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها، كما نفي ما انتشر حول توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين، ونفي المركز أيضا ما تداول حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات.

كما نفي المركز ما تداول حول حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، كما نفي ما انتشر حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة ، ونفي أيضا ما أثير حول نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، كما نفي المركز ما تداول حول زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية.

ونفي المركز ما تداول حول تجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، كما وضح المركز حقيقة تحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، ونفي ما أثير حول عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر لإشراف وزارة التعليم العالي.

ونفي المركز الإعلامي ما تداول حول طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2، كما نفي المركز ما تداول حول عجز شديد في محصول البطاطس بالأسواق، كما نفي المركز ما تداول حول ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة، ونفي أيضا ما تداول حول ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق "الحضرة" به.