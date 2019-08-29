أخبار مصر | "منظور": زيارة الرئيس للكويت لبحث سبل زيادة التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منظور": زيارة الرئيس للكويت لبحث سبل زيادة التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت السبت المقبل تجسد العلاقات الثنائية الوطيدة الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود، وتأتي لبحث سبل زيادة التعاون بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة.

وأضاف منظور، في بيان، أن المباحثات التي ستعقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ صباح الأحمد الجابر الصُباح أمير الكويت، ستبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومن أهم تلك القضايا تطورات القضية الفلسطينية بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مُؤكدًا أن الزيارة ستناقش أيضًا رؤى الجانبين حول ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على هذه الآفة التي باتت تهدد المجتمع الدولي بأسره، بالإضافة إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها، مُذكرًا أن مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا لم تخلو من طاولة النقاش بين الجانبين.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المصريين لم يغفلوا المواقف الجيدة لدولة الكويت والمساندة للشعب المصري والوقوف إلى جانب مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، مُشيرًا إلى أن الجانب المصري والكويتي دائمًا حريصين كل الحرص على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الصف العربي وتعزيز تضامنه لما فيه صالح الأمة العربية وشعوبها والتصدي لمساعي زعزعة الاستقرار والنيل من مقدراتهم.

وقال السفير الكويتي بالقاهرة محمد الذويخ اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت السبت المقبل، تجسد العلاقات الثنائية الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود.

وشدد السفير الكويتي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية، على أن هذه العلاقة الفريدة في ملامحها جسدت بأحداثها وتطورها قصة نجاح كبيرة، ويحق لنا أن نفخر بها وأن نقدمها للعالم كنموذج على وحدة الهدف وصدق التوجه والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا من أجل التنمية والأمن والاستقرار.

وأكد أن هذه العلاقات الأخوية الوثيقة استقرت جيلا بعد جيل مستندة على إرث ثمين وأساس متين للتعاون والتفاهم إزاء كافة القضايا المطروحة.

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وقال السفير الذويخ إن زيارة الرئيس السيسي لبلده الثاني الكويت تكتسب أهمية خاصة فى ظل التحديات العديدة التي تحيط بالمنطقة وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور للخروج برؤية مشتركة، مؤكدا صدق الرغبة المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

نرشح لك.. "صحة النواب" تصدر تقرير حول أهمية قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي



أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، تقريرًا حول أهمية قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 151 لسنه 2019، واصفه أياه بـ"الخطوة الإيجابية" نحو جعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة والواعية لأهمية تداول مستحضرات ومستلزمات ذات فاعلية ومأمونة فى استخدامها، وكذلك جودتها داخل ملف المنظومة الطبية.

وذكرت اللجنة، فى تقرير لها، أن أهمية القانون تكمن لاسيما والسعى نحو الحفاظ على الصحة العامة من خلال إتاحة مستحضرات ومستلزمات طبية ذات فاعلية وجودة ومأمونية كبيرة أمر مرهون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل المتعلقة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بأزمات التسعير ونواقص الدواء ومواجهة الأدوية المغشوشة والوقوف فى وجه الاحتكار وتعطيش الأسواق، الأمر الذى يتصدى له القانون.

يأتى قانون بإنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.

وفى سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتان مسئولتان على إدارة المنظومة بالكامل بدلًا من تعدد الجهات، وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".