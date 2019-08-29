أخبار مصر | محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز: "لسة موصلناش للمستوى اللي المواطن يستحقه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز: "لسة موصلناش للمستوى اللي المواطن يستحقه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدم رضاه حتى الأن عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك على الرغم من إرتفاع معدلات الإنجاز فى ملفات النظافة والإشغالات ،وإزالة مخالفات المبانى حيث أكد راشد أن المواطن يستحق الكثير ليقدم له وذلك فى ظل سعى الدولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمضاعفة مجهوداتهم خلال الفترة المقبلة قائلاً "لسه موصلناش للمستوى إللي المواطن يستحقه .. إشتغلو على الأرض أكتر عشان المواطن يلمس المجهود المبذول".

ومنح محافظ الجيزة مهلة شهر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإصلاح الأرصفة والبلدورات المتهالكة كلاً فى نطاقة، وتطوير الحدائق وتجميلها ورفع كفاءة المزروعات والمسحطات الخضراء بالجزر الوسطى وخاصه بالطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، إضافة إلى تجميل مداخل القرى وتغطية أعمدة الإنارة المفتوحة وتركب أغطية للبلوعات ،وإزالة أى لافتات أو كتابات أو إعلانات تسئ للمظهر العام وتشوه شكل الجدران بالشوارع.

مؤكداً على تقييم الأعمال التى تمت على الأرض خلال المهلة الممنوحة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمحاسبة المقصرين مشدداً على جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور الدورى على الأعمال.

تصريحات المحافظ جاءت خلال إجتماع عقده بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام، حيث كلف المحافظ خلاله المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد بمراجعة تصاريح الحفر الممنوحة للشركات العاملة فى قطاعات المرافق، والتأكد من التزامها بالتصاريح الممنوحة وعدم تجاوزها إضافة إلى حظر الحفر فى أى شارع أو طريق مرصوف حديثاً حفاظاً على الإستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة الجيزة بتنفيذ خطة لتجميل الميادين العامة بالأحياء وإحداث شكل جمالى بها ودعمها بالزهور والمسطحات الخضراء ورفع كفاءة الإنارة بها، مشدداً على شن حملات لرفع الإشغالات ليلاً والتركيز على المقاهى والمحلات والمنشأت التجارية وعدم السماح بتعديها على حرم الطريق العام وإعاقة حركة المارة والسيارات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

نرشح لكم: محافظ الجيزة يتابع توريد "الديسكات" الجديدة لعدد من المدارس

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات الجاري تنفيذها بعدد من المدارس من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية، في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

ووجه المحافظ رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية قبل بداية العام الدراسي الجديد وانتهاء العمل من كافة أعمال البناء والصيانة لجميع المدارس في موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقا والمتابعة الدورية لتلك الأعمال لسرعة إنجازها.

كما وجه راشد بسرعة توريد أثاثات كافة المدارس التي تجري الأعمال الإنشائية بها لتكون جاهزة بمجرد الانتهاء من الإنشاء لضمان دخولها ضمن خطط مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، مشيرًا أنه تم توريد الديسكات المدرسية لمدرستي أكتوبر وناهيا وذلك في إطار السعي نحو الانتهاء من توريد الأثاثات للمدارس قبل بداية العام الدراسي.

كما تابع المحافظ مع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعمال الصيانة والتطوير بمدرسة أمبابة الثانوية موجهًا بالإنتهاء من كافة أعمال الدهانات بالمدارس وصيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والإنارة والتهوية داخل الفصول قبل بداية العام الدراسي.