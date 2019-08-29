أخبار مصر | وزير التضامن: وصول خدمات مشروع سكن كريم إلي 70 ألف أسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التضامن: وصول خدمات مشروع سكن كريم إلي 70 ألف أسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، تقريراً عن أعمال وإنجازات برنامج سكن كريم حتى يوليو 2019، حيث أكد التقرير أنه تم تأهيل وإنشاء أسقف 3897 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، كما تم تنفيذ 6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا و تم تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا و 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا بإجمالي تمويل حوالي 100 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي ومساهمة الجمعيات الأهلية الشريكة.

وذكر التقرير أنه تم تنفيذ 51466 وصلة صرف صحي خارجية بالمحافظات الخمس من تمويل وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإحدى الجمعيات الأهلية بتمويل إجمالي 217 مليون جنيه، ووفقاُ للتقرير فقد تم تأهيل 2295 منزلا في 107 قرية بالمحافظات الخمس بتمويل إجمالي 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، أيضاً تم التنفيذ بواسطة الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفروعه بجنوب و وسط و شمال الصعيد بعد إجراء البحث الميداني لتحديد المستفيدين والمنازل التي سيشملها التأهيل بالمحافظات الخمس بواسطة مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع وزارة التضامن الأجتماعي والجهاز و الوحدات المحلية المعنية.

وقد صرحت والى أن إجمالي عدد الأسر التي تم أو جاري تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج و المصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الأصلية المستهدفة، بلغ حتى تاريخه أكثر من 70000 أسرة.

وأكدت والى أن نسبة الإنجازات المتحققة بلغت بالمحافظات المستهدفة بمقارنة المستهدف بالخطة المبدئية حتى يوليو 2019 ما يلي : تأهيل المنازل و الأسقف128 %، وصلات مياه الشرب 135 % ،وصلات الصرف الصحي 85 %، إجمالي التدخلات 91 %، عدد الأسر المستفيدة حوالي 100 %، وعدد القرى المستفيدة بلغ أكثر من 200 قرية.

من ناحية أخرى أوضح المهندس محمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للأشغال العامة، أن إجمالي التدخلات 69687 تدخلا بإجمالي تمويل 417 مليون جنيه تشمل تسقيف و تأهيل 6192 منزلا بتمويل حوالي 160 مليون جنيه و توصيل 6437 وصلة مياه بتمويل حوالي 15 مليون جنيه و تنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحي بتمويل 242 مليون جنيه.

وأضاف هاشم أنه تم كذلك الإنتهاء من تأهيل 880 منزلا بتمويل 35 مليون جنيه في 31 قرية في 19 مركزاً بست محافظات هي سوهاج والمنيا والشرقية وأسوان والفيوم وبني سويف ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة بالم هيلز وجمعية الأورمان مناصفة بين الشركة والجمعية، كما تم تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسستي ساويرس للتنمية الاجتماعية ومصر الخير لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بخمس قرى مختارة بمحافظة سوهاج بإجمالي تمويل مخطط 13 مليون جنيه ، حيث تم تنفيذ تأهيل 79 منزلا بقريتي خارفة المنشأة وروافع العيساوية و إسناد تأهيل 43 منزلا بقرية ثالثة بسوهاج بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيه.

كما أضاف هاشم أن إجمالي التدخلات 70689 مشروعاً تشمل تأهيل و تسقيف 7194 منزلا و توصيل 6437 وصلة مياه شرب و تنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحي.

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وأشار هاشم إلى أن المرحلة الأولى من برنامج سكن كريم بدأت في بداية عام 2018 وتستهدف توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب و أسقف المنازل لحوالي 70 ألف أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج تكافل وكرامة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وشملت الخطة المبدئية لمكونات المرحلة الأولى من البرنامج أنشطة بتمويل حوالي 550 مليون جنيه في 27 قرية في 17 مركزا بالمحافظات الخمس وهي القرى التي يوجد بها شبكات عامة للصرف الصحي.

ولفت هاشم إلي أنه تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات و الجمعيات الأهلية والشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و شركاتها التابعة بالمحافظات المعنية والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية و فروعه بالصعيد.

تم تنفيذ بعض مكونات البرنامج بتمويل 80 % من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية و 20 % من الجمعيات الأهلية الشريكة.

الجدير بالذكر أن مبادرة سكن كريم كان لها آثر علي الأسر المستفيدة، حيث تم تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة و المحرومة من الخدمات و تقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية و المؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة وإتاحة أكثر من 1,5 مليون يومية عمل وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية.

نرشح لكم: السبت أخر يوم للتقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام الدراسى المقبل

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس أدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى، عام" للعام الدراسى المقبل، بالشراكة مع قسم علم النفس كلية آداب جامعة القاهرة، حيث يقبل الدبلوم الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

وسيعقد إمتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى ويتم تقديم الاوراق فى إدارة الدراسات العليا بكلية آداب جامعة القاهرة خلال الفترة من 1 اغسطس حتى 31 اغسطس 2019.

وأضافت والى، أنه تم الاستعانة بجميع خريجى الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،وانه خلال الايام المقبلة، سيتم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم وأن فتح باب التقدم لدراسة الدبلوم يعد للعام الثالث على التوالى.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أنه تم تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، يحوى كل فصل دراسي خمسة مقررات دراسية ثلاثة منها إجبارية ومقرران اختياريان، بالإضافة إلى مشروع بحثى خاص بكل طالب يقدم فى نهاية الفصل الثاني، كما يتم اختيار أفضل الكوادر التدريسية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.