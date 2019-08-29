أخبار مصر | مبادرة "مفتش جديد".. تصل دمياط لتوحيد مفاهيم وإجراءات السلامة في أماكن العمل‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة "مفتش جديد".. تصل دمياط لتوحيد مفاهيم وإجراءات السلامة في أماكن العمل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم والمتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات وإحكام الالتزام بالقانون.

وأكد أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، مشيرا إلى أن رسالة الوزارة القوى العاملة في هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

وعقدت وزارة القوى العاملة اجتماعا جديداً برئاسة أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لموجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بدمياط، لشرح مبادرة "مفتش جديد" ومناقشة جميع الموضوعات التى تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه في العمل، بهدف رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.

كما تم مناقشة ما ظهر من ملاحظات وفي أثناء التوجيه الفني من موجهي الإدارات العامة بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه الملاحظات في المستقبل.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم خلال الاجتماع شرح مبادرة "مفتش جديد" وكيفية تنفيذها خلال الفترات القادمة، فضلا عن طرق التفتيش الجديدة التي سوف يتم اتباعها، ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه المفتشين في التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، لتوحيد المفاهيم والاجراءات بين الجميع .

حضر الاجتماع الكيميائي حامد رجب مدير مديرية القوى العاملة دمياط والكيمائية سهير نصر مدير عام إدارة الدين بيئة العمل، والمهندس محمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة بالوزارة، والمهندسة هالة مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بدمياط.

القوى العاملة: فض إضراب 31 عاملا بالإسكندرية وصرف أجورهم عن أغسطس

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية من فض اعتصام 31 عاملا من 120 عاملا بشركة "أم اس سي" لنقل الحاويات، وذلك بعد أن تواصل مدير المديرية مع ممثل الشركة، وتم الاتفاق على منح العمال العلاوة الاجتماعية.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية مجدي سعد مسعد، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانونى، وتلقى الوزير من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودى بين طرفي العملية الإنتاجية، وتنازلت الشركة عن طلباتها المقدمة فيما يتعلق بفصل 9 من العمال، وتم صرف أجر شهر أغسطس الجاري لـ 31 عاملا، كما تعهد العمال بعدم القيام بأي إضراب واعتصام مستقبلًا، وعلى إثر ذلك تم فض الإضراب.

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وقدم الوزير الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.

وزير القوى العاملة يطمئن على أوضاع العمال وأجورهم بمصنع "جيد تكستايل" بالإسماعيلية‎

اختتم وزير القوى العاملة، الإثنين الماضي، زيارته لمحافظة الإسماعيلية في إطار جولاته الميدانية للمحافظات لاستكمال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري من خلال التدريب علي مختلف المهن، وتسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بزيارة مصنع جيد تكستايل.

وقام وزير القوى العاملة بتفقد المصنع الذي يعتبر من أكبر الشركات في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وذلك عقب منح شهادات التخرج للمتدربين بمركز تدريب مهني المستقبل التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الشركة ووزارة القوي العاملة في هذا الخصوص، بحضور ياسر سعيد مدير المديرية.

واطمأن الوزير من إدارة المصنع على أوضاع العمال وأجورهم، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيدًا بالعاملين بالمصنع والقائمين عليه، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات سوف تسهم في توفير فرص عمل للعمالة بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

واستمع الوزير إلى العمال لمعرفة المشكلات التي تواجههم في بيئة عملهم عن قرب لتذليلها والعمل على حلها، كما تطرق إلى سؤالهم ومناقشتهم عن كافة حقوقهم التي كفلها لها قانون العمل، كي يتأكد من ضمان راتب يكفل لهم سبل حياة كريمة، فضلًا عن استحقاقاتهم من العلاوات التي كفلها لهم القانون، بالإضافة إلى اطمئنانه على توفر سبل الضمان الاجتماعي والصحي لهم.

وأكد الوزير أهمية الدور الكبير والفعال لعمال مصر باعتبارهم رأس مالها خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد والتي تحتاج فيها إلى سواعد أبنائها وعزيمتهم لبناء مصرنا الحديثة التي نحلم بها جميعًا، مطالبًا إياهم بضرورة الإخلاص والتفاني في العمل، لرفعة شأن الاقتصاد المصري عاليًا بما لهم من دور بارز فيه.

وشدد الوزير على الأهمية الكبيرة للمستثمرين وتشجيع آلية الاستثمار، لما لها من دور كبير في بناء الاقتصاد وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدا اهتمام الدولة الكبير، بازدهار الاستثمار بها بالتوازي مع الاهتمام الكامل بالعمال، لكونهما قطبي العملية الإنتاجية، والطرفين الرئيسيين في دعم الاقتصاد لاعتبارهما أساس العمل، مما يؤكد أهمية هذه العملية التكاملية بين العمال والمستثمرين في بناء الوطن وتحقيق المناخ الإنتاجي المستقر الذي نحلم به جميعًا لمصرنا الغالية.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، ضرورة بحث مشكلات العمال بصورة دائمة ومستمرة، لمعرفة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، والعمل دومًا على إزالتها، لتحقيق التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما له من نفع كبير على ازدهار الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، مرحلة البناء والتنمية، والتي تدخل في إطار خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.