مصر | "توقيع الجزاءات على الموظفين".. تعرف على أبرز اختصاصات "النيابة الإدارية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توقيع الجزاءات على الموظفين".. تعرف على أبرز اختصاصات "النيابة الإدارية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، وهي تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، وتقدم "بوابة الخليج 365" أبرز اختصاصات النيابة الإدارية في:

1- التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.

3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا.

5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الإدارية بإحالتها إلى النيابة العامة.

6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل

7 - تتولى النيابة الإدارية إعداد الدراسات والبحوث التي يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.

8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفي تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.

"وثيقة الزواج وتجديد البطاقة".. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للزوجة



يتساءل الكثير من المواطنين في حالة السفر، ما هي الأوراق المطلوبة التي تقدم لاستخراج تصريح بإذن السفر للخارج للزوجة، وكيفية طريقة التقديم، فتقدم بوابة "الخليج 365" المستندات اللازمة للحصول على جواز السفر:

1_بطاقة الرقم القومي ومثبت بها الحالة الاجتماعية ويشترط تجديد بطاقة الرقم القومى للمتزوجات حديثًا

2_ صور: يجب أن تكون الصور ألوان وذات خلفية بيضاء ومقاس 4×6 وبتاريخ حديث

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3_المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي

4_مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث: المتزوجات يجب أن تتقدم بوثيقة الزواج

وفي حالة التحديد يقدم جواز السفر السابق

في 5 خطوات.. تعرف على كيفية التسجيل لاستخراج جواز السفر

1_بطاقة الرقم القومى: اعتبارا من سن السادسة عشر فيجب عليه تقديم بطاقة الرقم القومى التى يجب ان تكون سارية أما بالنسبة لأى فرد لديه سن أقل من السادسة عشر يكتفى بشهادة ميلاد مميكنة من أجل الحصول على جواز السفر

2_ثلاث صور: يجب ان تكون الصور ملونة وبتاريخ حديث وذات خلفية بيضاء والمقاس يكون 4×6

3_مستند التجنيد: مستند التجنيد بالنسبة للمواطنين الذكور لإثبات أنه غير مطلوب للتجنيد ابتداء من مواليد 1941318 باستثناء الذين لم يبلغوا سن 19 عاما، ولا يكلف المواطن الذي لديه جواز سابق مثبت به أنه "غير مطلوب للتجنيد" بتقديم الموقف من التجنيد، ويؤخذ من الجواز السابق

4_المؤهل الدراسى: إذا كان طالب بالكلية يجب عليه أن يأتى بإفادة انه مقيد فى هذه الكلية بتاريخ حديث وإذا كان خريج لا يجب ان تكون بتاريخ حديث ويجب أن تكون مثبتة فى بطاقة الرقم القومى وان لم تكن مثبتة يمكن اثبات هذا عن طريق دمغة إضافية للمؤهل

5_شهادة قيد دراسي: شهادة القيد دراسى لطلاب الكلية معتمدة

6_مستند اثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث: المتزوجات يجب ان تتقدم بوثيقة الزواج ويتم إثبات هذا فى جواز السفر بدمغة اضافية حتى ان كان مكتوب فى البطاقة أنها غير متزوجة ولا حاجة لهذا المستند إذا كانت هذه المعلومات مثبتة فى بطاقة الرقم القومى

7_ضمان مالى: هذا الضمان لا يكون فى جميع الحالات ولكن فقط إذا كان الشخص ليس لديه مؤهل دراسى ولا يوجد لديه وظيفة مثبتة بالرقم القومى وليس لديه سجل تجارى وليس لديه جواز سفر سابق ولديه سفريات اقل من 5 سفريات يجب على هذا الشخص دفع تأمين قيمته المالية 480 جنيه

وفي حالة الإعفاء النهائي من التجنيد يُكتب له في جواز السفر غير مطلوب للتجنيد وإذا كان طالب يجب عليه أن يأتى بـ مستند يُسمى 6 جند لإثبات أنه في الكلية.