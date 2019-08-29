شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلاً بالمدارس».. غرفة «القاهرة التجارية» تنظم 10 معارض فرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض «أهلاً بالمدارس»، بداية سبتمبر، في عدة مناطق متنوعة بالقاهرة، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

قال المهندس إبراهيم العربي إنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي، الأحد المقبل، بقاعة الصندوق الإجتماعي.

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وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن كافة الغرف تنظم معارض «أهلا بالمدارس» في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة، على أن يتم مراعاة المناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، قال المهندس سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن عدد المعارض التي تم تجهيز بعضها يصل إلى 10 معارض متفرقة في ربوع القاهرة منها في مناطق «الساحل والمعادي وروض الفرج ومدينة نصر وحلوان والزاوية الحمراء وعين شمس».

ونوه نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أن الغرفة دائما ما تقوم بدور بارز ومتنوع في مختلف المواسم لإفادة المواطنين بسلع ذات أسعار خاصة، وهو دور مجتمعي اعتادت عليه على مدار الفترة السابقة ويزيد بشكل مستمر.