شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتارية «شباب العمال» تشارك بالحوار المجتمعى حول رؤية مصر 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، في الحوار المجتمعى حول رؤية مصر 2030، الذي نظمته وزارة التخطيط بالتعاون مع un على مدار ثلاثة أيام بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشؤون التخطيط، وريتشارد ديكتوس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعض ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وقال أحمد الغنام، رئيس سكرتارية الشباب، خلال مشاركته في مناقشات الحوار المجتمعي، إنه يجب تعزيز الاستثمار داخل أفريقيا ضاربا المثل بشركة المقاولون العرب، مطالبا بتكرار تجربتها، مشيرا إلى أن العمال دائما هم قوة ناعمة يجب استغلالها في تبادل الثقافات مع الشعوب المختلفة.

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الحوار المجتمعى حول رؤية مصر 2030

وطالب «الغنام» بإطلاق قنوات فضائية بلغات مختلفة موجهة للشعوب الأفريقية بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الشعبية.

كما تحدث خلال جلسة المعرفة والابتكار والبحث العلمي، مؤكدا أن الابتكار والبحث العلمي يبدأ من الصغر فيجب تعزيز هذه الفكرة بالاهتمام بالنشء وحثهم على الابتكار.

وقدم توصية بالاهتمام بالتعليم الفني وربطه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل اهتمام الدولة بذلك.